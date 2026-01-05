Paste Orzo cremoase cu lămâie și spanac - un preparat ieftin, gata în 10 minute

Pastele Orzo sunt ideale pentru prepararea unor feluri de mâncare precum cu coaste și orzo cu morcovi, dar și pentru variante de risotto sau cea pe care o prezentăm mai jos.

Această rețetă de orzo cremos cu lămâie și spanac poate deveni un fel principal perfect pentru a fi savurat la masă. În plus, porțiile sunt foarte ieftine, iar timpul de preparare nu depășește 10 minute, ceea ce îl face un fel de mâncare rapid, simplu și delicios.

Ingrediente

Prețul aproximativ al acestei rețete ar fi de 9,8 euro, iar din ea pot rezulta până la patru porții, deci la 2,45 euro fiecare.

400 g de orzo - preț aproximativ de 2 euro

​Smântână pentru gătit - preț aproximativ de 1,80 euro

​O lămâie - preț aproximativ de 2,10 euro / 1 kg

​O mână de spanac - preț aproximativ 2,10 euro

​2 căței de usturoi - preț aproximativ 1,80 euro / 250 g

​Ulei de măsline

Brânză parmezan rasă (opțional)

Rețetă de orzo cremos cu lămâie și spanac

Într-o tigaie, încălzim una sau două linguri de ulei de măsline și călim cele două căței de usturoi tăiate.

Adăugăm orzo și îl călim. Adăugați apă pentru a fierbe pastele.

Când pastele sunt fierte, adăugați smântâna și gătiți la foc mediu. Amestecați din când în când.

Reduceți focul și adăugați spanacul și coaja rasă de la o lămâie.

În momentul servirii, puteți adăuga puțină brânză parmezan rasă.

Beneficii și proprietăți ale spanacului

Spanacul este un aliment care se remarcă prin conținutul ridicat de fibre, care favorizează tranzitul intestinal și previne probleme precum constipația. La fel ca alte ingrediente, cum ar fi dovlecelul, spanacul conține și antioxidanți precum luteina și zeaxantina, care contribuie la întărirea sănătății vizuale.

În lumea gastronomiei, spanacul este un aliat excelent pentru prepararea diferitelor rețete, perfecte pentru întreaga familie. Poate fi fiert, prăjit în tigaie sau adăugat în tocane, printre alte posibilități.