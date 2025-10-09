Rețeta Barbarei O’Neill pentru tuse: ce conține siropul natural și de ce avertizează medicii

Barbara O’Neill, autoarea mai multor materiale despre alimentația naturală și detoxifiere, recomandă un sirop de tuse preparat în casă din ceapă, miere și lămâie. Potrivit rețetei sale, ceapa se taie felii subțiri și se așază în straturi într-un borcan, alternând cu miere naturală. Amestecul se lasă peste noapte, iar lichidul rezultat, siropul, se administrează în doze mici, de mai multe ori pe zi, pentru calmarea tusei și a durerilor în gât.

Barbara afirmă că „acest sirop stimulează imunitatea, reduce inflamația și ajută organismul să elimine mucusul”, fiind o alternativă „fără efecte adverse” la medicamentele din farmacii. Rețeta, simplă și ușor de preparat, a circulat pe platforme precum TikTok, YouTube și Facebook, strângând milioane de vizualizări.

Ingrediente:

o ceapă mare (de preferat roșie sau albă, crudă)

3-4 linguri de miere naturală crudă (nu pasteurizată)

Opțional: sucul de la o jumătate de lămâie

Un borcan mic de sticlă cu capac

Mod de preparare:

Curăță ceapa și taie-o felii subțiri (poți folosi și un cuțit ceramic ca să nu oxideze repede).

Așază în borcan un strat de ceapă, apoi adaugă un strat de miere.

Continuă alternând straturi de ceapă și miere până se umple borcanul.

Pune capacul și lasă-l să stea 6–12 ore la temperatura camerei (peste noapte).

Dimineața, vei observa că mierea a extras sucul din ceapă, formând un sirop limpede, ușor aurit și aromat.

Strecoară lichidul într-un recipient curat și păstrează-l la frigider.

Mod de administrare (după recomandările Barbarei O’Neill):

Adulți: o lingură de sirop, de 3–4 ori pe zi.

Copii peste 2 ani: o linguriță de 2–3 ori pe zi.

Copii sub un an: nu se administrează, deoarece mierea crudă poate provoca botulism infantil.

Popularitatea fenomenului „remediilor naturiste virale”

Succesul online al Barbarei O’Neill face parte dintr-o tendință globală, cea a „remediilor naturiste virale”, în care oameni fără pregătire medicală promovează soluții tradiționale pentru probleme complexe de sănătate.

Experții spun că acest tip de conținut câștigă încrederea publicului prin simplitate și limbaj emoțional, dar poate duce la amânarea tratamentelor medicale corecte.

În pofida interdicțiilor, Barbara O’Neill continuă să fie o figură populară în comunitățile care susțin medicina alternativă, fiind invitată la conferințe internaționale și având o bază activă de urmăritori.

Rețeta de sirop de tuse a Barbarei O’Neill poate fi încadrată mai degrabă în categoria remediilor de casă tradiționale, utile pentru ameliorarea simptomelor ușoare de răceală. Totuși, medicii recomandă prudență și consultarea unui specialist în cazul în care tusea persistă mai mult de câteva zile sau este însoțită de febră, dificultăți de respirație ori alte simptome grave.