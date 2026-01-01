Lectorul universitar Ștefan Baghiu, nou mesaj în controversa cu „elementele rasiste” din programa de Română

Ștefan Baghiu o acuza direct pe Oana Fotache Dubălaru, decana Facultății de Litere din București și coordonatoarea științifică a grupului de lucru pentru programă, că ar fi introdus „elemente rasiste” în document, în special prin modul în care este propusă studierea operei Țiganiadade Ion Budai-Deleanu.

Acum, profesorul a revenit cu un nou mesaj.

„Săptămâna trecută ne-a prins cu un scandal plecând de la o afirmație de-ale mele, anume că o acuz pe "președinta comisiei programei la limba și literatura română și decana Facultății de Litere din București de rasism (pentru că a conceput o programă cu elemente rasiste în ea)". Oana Fotache a răspuns în EduPedu zicând că nu știe ce să facă: să acționeze în instanță sau să râdă cu "oamenii de bine" de așa o afirmație?

"Oamenii de bine", e adevărat, au râs pe tot netul: că vine wokistul de Baghiu să anuleze autori, că vor să nu mai predăm Țiganiada, că progresiștii distrug cultura. Aș vrea de la început să spun că eu nu cred că Oana Fotache - sau cineva din comisia respectivă - este rasist sau rasistă. Dar cred că au propus la corectură o programă rasistă care poate duce la o acuză punctuală de rasism. Și cred că avem acum la avizare o programă cu elemente rasiste în care se propun teme rasializante prin "othering", cum am mai spus.



De 10 ani predau la universitate și, cum am predat și seminarele de literatură veche, cunosc foarte bine literatura premodernă și cea a secolelor 18-19. Am citit textele tuturor autorilor propuși la clasa a 9-a, fără rest. Aproape toți (și toate, o includ aici și pe Sofia Nădejde, adusă acum în noua programă ca "rezolvare" rapidă a gender balance-ului, pe care am citit-o integral și am și prefațat câteva romane de-ale ei) au texte rasiste, antisemite sau xenofobe. În speța în care o discutam eu - anume predarea Țiganiadei sub tema "noi și ceilalți" - rasializarea textului devine extrem de problematică și se transformă, fără folosirea explicită a unei teme de tipul "rasializare în literatura română" într-o formă de rasism. Cred că "Țiganiada" poate și trebuie să fie predată, dar nu sub tema "noi și ceilalți" și nu într-o programă de clasa a 9-a care idilizează intelectuali de secol 19 ca fiind mari "valori" ale formării culturii naționale.



Dar ce facem cu celelalte texte, despre care spune doamna Oana Fotache că sunt de referință? Cu care se apără președinta comisiei, spunând că "noi și ceilalți" nu e despre Țiganiada (deși am demonstrat clar că e), ci e despre "Peregrinul transilvan" de I.C. Drăgușanu?

Avem zilele astea internetul invadat de meme reacționare cu citate din Eminescu despre "ovreii" care nu trebuie să aibă drepturi. Ce facem cu textele din programă care spun că "ovreii", "jidanii", "jidovii" n-au ce căuta în țară? Cu texte care spun că "țiganii" nu sunt oameni? Așa arată și "Peregrinul transilvan" al lui I.C. Drăgușanu, și memoriile de călătorie ale lui Vasile Alecsandri, și mare parte din memorialistica & eseistica vremii.

Lângă literatura lui Kogălniceanu (care a militat pentru abolirea sclaviei romilor și pentru acordarea de drepturi cetățenești - dar până și el s-a opus acordării imediate a cetățeniei colective evreilor din Principatele Române), din păcate, stau și cea a lui I.C. Drăgușanu, Alecsandri și Eminescu. Programa nu propune un aparat critic pentru textele lor rasiste și antisemite, ci "ferestre către lume" și alte invenții pacificatoare. E o problemă aici: nu poți preda literatura veche și premodernă - și nici pe cea modernă - fără o suită de disclamere și explicații contextuale, tocmai pentru că e plină de stereotipuri de genul ăsta. Eu știu ce vrea comisia: să predea texte trunchiate și cenzurate, pentru a-i arăta pe acești autori drept ceea ce nu sunt - autori luminați, oameni ai unor timpuri eroice de nation building, diplomați iscusiți și intelectuali rafinați. Și mai e un aspect tehnic. Eu știu că comisia - în frunte cu doamna Fotache - a semnat că programa nu va conține texte rasiste, etniciste, xenofobe, antisemite etc. Știu că această comisie a fost obligată să semneze și să își asume asta. Nu știu în ce raport se află ce au semnat cu numele pe care le propun acolo drept referințe. Pot demonstra punctual cum toate numele propuse (pentru că nu sunt propuneri de texte, ci de nume) au texte antisemite, xenofobe sau rasiste. Ei bine, programa nu are nici măcar o oră de contextualizare a acestor fenomene”, a zis profesorul.

