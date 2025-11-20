Ce trebuie să facă România, de fapt, pentru a putea realiza o reformă a educației / video

Prof. univ. dr. Liviu Papadima de la Universitatea din București a vorbit despre reforma educației și a explicat de ce eșuează în România. Potrivit profesorului, motivul este lipsa unei dezbateri publice reale și serioase. Acesta este de părere că soluția ar fi o dezbatere publică desfășurată timp de doi ani, înainte de scrierea legii.

„Ar trebui (n.r. pentru a putea realiza o reformă a educației) acel lucru de care noi suntem foarte puțin în stare, și anume, o dezbatere publică autentică timp de vreo doi ani. Autentică.

Ce înseamnă autentică?

Predam la Universitatea din Viena în momentul în care ei au venit cu noua lege a învățământului. Aia s-a dezbătut, dar nu pe text. Deci nu elaborezi întâi textul și după aia îl pui în discuție publică, ci pe principiile configurării legii.

S-a dezbătut timp de un an și jumătate, în care nu era o zi din care să lipsească un punct de vedere în mass-media. Nu era o zi... În ziarele principale, la televiziune. În universitate s-au organizat, în perioada asta, zeci de dezbateri. Nu exagerez. În linii mari, erau două grupări care se confruntau și ascuțeau săbile”, a spus prof. univ. dr. Liviu Papadima.

„O chestie absolut rușinoasă”

Profesorul a criticat faptul că noua lege a educației a fost pusă în dezbatere publică doar două săptămâni, în luna august, când majoritatea oamenilor sunt în concediu.

„Asta se întâmpla în Austria, dar în România, dezbaterile acestea uneori au loc prin luna august, când lumea e foarte interesată de educație”, a completat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„A fost o tentativă de a vârî pe gâtul beneficiarilor și al profesorilor noua lege a educației, care a primit okay-ul pentru dezbaterea publică timp de două săptămâni în luna august, când toți sunt plecați în concediu. O chestie absolut rușinoasă. Înseamnă să nu îți pese de opinia publică”, a spus prof. univ. dr. Liviu Papadima.

Viziuni opuse privind educația

Profesorul a explicat că o dezbatere reală despre educație trebuie să implice întreaga societate, deoarece părinții au așteptări diferite de la școală.

„Din punctul meu de vedere, este important ca o astfel de dezbatere să reverbereze în adâncimea societății române. Pentru că noi nu putem ignora totuși ce vor părinții de la școală. Marea problemă, din punctul meu de vedere, poate cea mai serioasă problemă, este că adulții din România au niște idei despre educație care se bat cap în cap.

Unii sunt adepții unei educații mai flexibile, în care copilul să fie în centrul atenției, în care școala să îi stimuleze capacitățile personale. Alții, dimpotrivă, spun că școala trebuie să fie serioasă, trebuie să fie severă. Am auzit cu urechile mele: „Cele mai bune școli au fost liceele militare, că acolo e disciplină și se învață serios”, a spus prof. univ. dr. Liviu Papadima.

Nu există un model educațional perfect

Profesorul a explicat că niciun model educațional nu este perfect, de aceea, România trebuie să analizeze atent aceste modele și să aleagă ceea ce i se potrivește cel mai bine.

„Fiecare dintre aceste modele are avantaje și dezavantaje. Nu există un model perfect. Dar, ca să putem opta, trebuie să fim în stare să cântărim avantajele și dezavantajele și, mai ales, să fim în stare să cântărim în aceste modele - care sunt generale, nu tipice pentru România - ce ni se potrivește cel mai bine.

Și ni se potrivește cel mai bine ce se aplică cel mai bine dorințelor noastre. Ce fel de Românie vrem să avem peste 10-12 ani? Asta e întrebarea cheie", a spus prof. univ. dr. Liviu Papadima la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici.

