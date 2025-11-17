€ 5.0844
Stiri

DCNews Stiri Ce riscă psihologii care practică fără drept legal. Edmond Cracsner, explicații / video
Data publicării: 19:22 17 Noi 2025

EXCLUSIV Ce riscă psihologii care practică fără drept legal. Edmond Cracsner, explicații / video
Autor: Elena Aurel

woman-counselor-talking-staying-close_67877100 Sursă foto: Freepik - https://www.freepik.com/, @freepik
 

Edmond Cracsner a vorbit despre cine ar trebui să apeleze la un psihoterapeut, despre necesitatea ca pacientul să fie informat înainte de a alege metoda de terapie și despre sancțiunile aplicate psihologilor care practică fără drept legal.

Edmond Cracsner, preşedintele Colegiului Psihologilor din România, a spus cine ar trebui să apeleze la un psiholog sau la ședințe de psihoterapie și a explicat că oricine simte nevoia de suport psihologic poate beneficia de astfel de servicii.

„Orice persoană care simte că are probleme existențiale și care are nevoie de suport psihologic. Lucrurile acestea se stabilesc de comun acord dacă persoana respectivă are nevoie de un astfel de suport. Sau, în anumite situații, să luăm și cazul concret al României, sunt peste 20 de specialități medicale pentru care se oferă servicii conexe actului medical.

Deci, la recomandarea medicului specialist, persoana respectivă se poate adresa unui psiholog sau unui psihoterapeut, dacă discutăm în mod specific, pentru că, în domeniul clinic, sunt oferite mai multe tipuri de servicii de către mai mulți specialiști, cu atestate în psihologie clinică, în conciliere psihologică sau în psihoterapie, într-o anumită metodă pe care o are respectivul psiholog sau psihoterapeut”, a spus Edmond Cracsner. 

Întrebat dacă pacientul alege o metodă sau i se recomandă una, Edmond Cracsner a răspuns că pacientul trebuie să fie informat și să discute cu psihologul sau psihoterapeutul pentru a decide dacă o anumită metodă se potrivește problemei sale. Alegerea metodei este a pacientului, dar trebuie să fie una informată.

„În mod normal, pacientul trebuie să fie informat, trebuie să discute cu psihologul, cu psihoterapeutul, dacă respectiva metodă i se potrivește pentru tipul de problemă pe care ar putea să o aibă. Deci este o chestiune de alegere. Dar o alegere informată”, a spus Edmond Cracsner. 

VEZI ȘI:  Oraşul din România cu cei mai mulţi psihologi. Edmond Cracsner vine cu datele

Rolul Comisiei de Deontologie și Etică Profesională

Întrebat dacă în cazul psihoterapiei sunt nemulțumiri ca în cazul practicării medicinii, Edmond Cracsner a răspuns că la fel ca în orice profesie, și în psihoterapie există nemulțumiri și plângeri privind modul în care un specialist își practică profesia. Acestea sunt analizate de Comisia de Deontologie și Etică Profesională a Colegiului Psihologilor din România, care verifică eventualele abateri.

„De-a lungul timpului, au fost înregistrate și la Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România, o serie de plângeri cu privire la modul în care un anume specialist a practicat profesia, din perspectiva reclamantului.

Cu siguranță că există, că în orice profesie, dar de aceea există Comisia de deontologie, de etică profesională, care să analizeze, prin metodele și procedurile specifice, plângerile respective și să primească rezoluțiile corespunzătoare dacă există abateri dovedite ale specialistului”, a spus Edmond Cracsner. 

VEZI ȘI:  Se învață prea mult în școala românească? Ce s-a schimbat față de generațiile trecute / video

Care sunt riscurile

Edmond Cracsner a spus că cea mai gravă sancțiune pentru un psiholog înregistrat la Colegiul Psihologilor din România este excluderea din corpul profesional, ceea ce implică retragerea dreptului de a practica liber profesia.

„Excluderea din acest corp profesional este cea mai gravă sancțiune care poate să fie aplicată unui psiholog înregistrat la Colegiul Psihologilor din România. Da, există și această posibilitate de retragere a dreptului de liberă practică. Și avem situații”, a spus Edmond Cracsner. 

Acesta a explicat că au existat cazuri de persoane care au practicat psihologia fără drept legal. În astfel de situații, Colegiul Psihologilor din România a formulat plângeri penale pentru practicarea nelegală a profesiei.

Am avut sesizări, am avut plângeri la Comisia de Deontologie și Disciplină. Avem scris în lege: Este interzisă practicarea nelegală a profesiei, adică fără a avea titlul profesional de psiholog într-o anumită specialitate.

Pentru astfel de persoane, Colegiul, fie că s-a autosesizat, fie că a fost sesizat, în situațiile nu foarte multe la număr, dar care au existat, Colegiul a formulat plângere penală pentru practicarea nelegală a profesiei”, a spus Edmond Cracsner la DC News. 

Video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Edmond Cracsner
psihologie
psihoterapie
