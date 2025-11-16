Acesta a vorbit inclusiv despre perioada în care psihologia a fost interzisă în România prin decret prezidenţial.

"Cu siguranţă, dacă e să vorbim de distribuţia geografică, cei mai mulţi psihologi, psihoterapeuţi ca specialitate, sunt în Municipiul Bucureşti. Organizaţia teritorială a colegiului are peste 8000 de membri, de psihologi şi persoane cu competenţă în psihologie sau psihoterapie.

Geografic, fiecare judeţ are un număr care merge de la 200-250 până la peste 8000 de psihologi, cum e Bucureştiul.

E adevărat că, la nivel teritorial, există locuri cu mai puţină vizibilitate, cum e mediul rural. Dar fiecare judeţ are un număr suficient de psihologi, psihoterapeuţi, astfel încât să poată fi accesaţi", a declarat Edmond Cracsner.

"Istoric, 45 de ani nu a fost tolerată, a fost chiar interzisă practica. Facultatea de Psihologie a fost închisă în anii '80", a intervenit Val Vâlcu.

Unul dintre cei mai cunoscuţi psihologi l-a pregătit pe Dumitru Prunariu pentru spaţiu

"Adevărat. În 1976, printr-un decret prezidenţial al preşedintelui de atunci (n.r Nicolae Ceauşescu) facultatea de psihologie şi Institutul de Psihologie au fost desfiinţate. Până în 1990. Au existat nuclee de rezistenţă ale psihologiei, să spunem aşa, în sensul că psihologii din marile unităţi industriale de pe atunci existau. La ministerul Transporturilor au existat laboratoare de psihologie, în instituţiile de învăţământ militar la fel, în institutul aeronautic. Celebrul Valeriu Ceauşu, cel care l-a pregătit pe Dumitru Prunariu, e doar un nume. Mulţi au funcţionat ca psihologi", a mai spus Edmond Cracsner.

"Românii au văzut la televizor pentru prima dată o şedinţă de psihoterapie, în serialul Dallas. Unul dintre personajele principale mergea frecvent la psiholog sau psihiatru", a completat Val Vâlcu.

"Psihologia, în esenţă, are un trecut lung şi o istorie scurtă, e adevărat. Începând de la finele secolului XIX până acum. Dar a evoluat foarte mult", a conchis Edmond Cracsner.