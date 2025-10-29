Farmaciile din UK oferă gratuit pilula de a doua zi

Femeile pot obține pilula de a doua zi, în mod gratuit, direct din farmacii, în Anglia, începând de miercuri, relatează DPA/PA Media.

Această măsură, descrisă de autorități drept „cea mai importantă schimbare adusă serviciilor de sănătate sexuală după anii 1960”, ar urma să fie una „revoluționară”, datorită accesibilității sporite.

În Anglia, contracepția de urgență este oferită gratuit de majoritatea medicilor de familie și clinicilor de sănătate sexuală, însă în farmacii putea costa până la 30 de lire sterline.

Pilula de a doua zi, disponibilă gratuit în mii de farmacii

Începând de miercuri, pilula va fi disponibilă în mod gratuit în aproape 10.000 de farmacii comunitare, fără a fi necesară programarea la un medic de familie sau la o clinică.

Această măsură poate aduce beneficii pentru zeci de mii de femei, estimează Serviciul Național de Sănătate (NHS) din Anglia.

„Aceasta este una dintre cele mai mari schimbări aduse serviciilor de sănătate sexuală după anii 1960 și un factor decisiv în ceea ce privește accesibilitatea asistenței medicale reproductive pentru femei”, a declarat Sue Mann, directoarea departamentului NHS pentru sănătatea femeilor.

„În loc să încerce să caute servicii dedicate femeilor sau să își explice nevoile, de astăzi, femeile pot pur și simplu să meargă la farmacia locală și să obțină pilula contraceptivă orală de urgență, gratuit, fără a fi necesară o programare”, a adăugat ea.

Femeile vor primi mai ușor sfaturi și medicamente reproductive în farmacii

Ministrul Sănătății, Stephen Kinnock, a declarat: „Acesta este un pas major înainte, care elimină barierele în calea accesului la îngrijire reproductivă, care a dezamăgit femeile prea mult timp”.

„Aceste schimbări vor facilita obținerea sfaturilor și medicamentelor de care ele au nevoie, reducând în același timp presiunea inutilă asupra medicilor de familie”, a adăugat oficialul.

Măsura a fost anunțată în martie, în cadrul planurilor guvernamentale de investiții în farmaciile comunitare.

Tot de miercuri, persoanele cărora li s-au prescris antidepresive recent vor putea să solicite în farmacii sfaturi suplimentare referitoare la acest tip de medicație.

De asemenea, o campanie care se va derula până în ianuarie 2026 va avea drept scop informarea cu privire la serviciile oferite pacienților de farmaciile comunitare, scrie Agerpres.