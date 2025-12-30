Reconstrucția Ucrainei: Testul maturității economice pentru România

Cătălin Podaru, CEO Leviatan Group, a vorbit despre rolul strategic al României în reconstrucția Ucrainei, dar și despre oportunitățile pe care le va aduce acest proces complex atât pentru companiile de construcții românești, cât și pentru dezvoltarea țării noastre.

Potrivit acestuia, interesul companiilor private pentru reconstrucția Ucrainei nu trebuie privit doar ca o oportunitate, ci ca o responsabilitate. Acesta a vorbit despre rolul important pe care România îl joacă în sprijinirea Ucrainei și despre importanța construirii unor relații economice puternice pentru a avea stabilitate regională.

„Cum vedem, din perspectiva companiilor private, procesul de reconstrucție a Ucrainei? Participi la multe conferințe, compania Leviatan Design e un factor important în componenta design building. Cum vezi tu toate aceste oportunități?”, a întrebat Tudor Curtifan.

„În ultimii ani, am participat la foarte multe conferințe ca să înțelegem mai bine care sunt nevoile, care sunt oportunitățile și este un demers important pentru că, în ultimii ani, s-a discutat foarte mult despre asta, dar fără o claritate, sau altfel spus, cu elemente de incertitudine.

Am aflat că pentru nevoile actuale de reconstrucție, pentru infrastructura critică sunt proiecte acolo, dar partea cea mai importantă este după un armistițiu. Nu vreau să ne gândim la reconstrucția Ucrainei doar ca la o oportunitate, ci ca la o responsabilitate și o nevoie.

De ce? Pentru că știm că România a fost și este unul din contributorii importanți la tot ce a însemnat sprijinirea Ucrainei în acest război, pe toate palierele. Dacă vrem să avem un vecin bun post-armistițiu, trebuie să avem relații economice stabile pentru că relațiile economice sunt elementele care leagă intrinsec vecinii între ei și populațiile între ele.

Noi avem o poziție geografică unică, capabilități tehnice și în România lucrăm de ani de zile după standarde europene, cu cele mai moderne tehnologii și atunci toate elementele astea au o valoare extraordinară în perspectiva reconstrucției”, a spus Cătălin Podaru.

Reconstrucția Ucrainei, gândită după standarde europene

Cătălin Podaru a explicat că este necesar ca la reconstrucția Ucrainei să participe companii care să lucreze după standarde europene, într-un mod sustenabil. Potrivit acestuia, companiile din România sunt capabile să facă acest lucru.

„Am participat la Roma la o conferință unde au fost prezenți și Zelenski, și Meloni, și mulți actori importanți, unde am văzut deja pe regiuni standuri cu instituții care se adresau potențialilor agenți economici care să vină și participe la această reconstrucție pe baza nevoilor. Dar ce era foarte important? Ei își doreau companii care să lucreze după standarde europene într-un mod sustenabil.

Reconstrucția nu se dorește să se facă cu soluții de criză, ca acum. Se dorește o reconstrucție modernă, eficientă și sustenabilă pentru că investițiile care se vor face acolo așa trebuie să fie.

În ultimii aproape 20 de ani, noi, în România, am participat la foarte multe proiecte și am învățat și din proiectele de succes, dar și din cele care au avut mai puțin succes, cum să lucrăm după aceste standarde europene care sunt foarte importante.



Guvernul nostru, spunea domnul Mihai Jurcă, lucrează să facă un plan de acțiune concret în parteneriat cu Republica Moldova și cu actori din Ucraina. Noi credem că acest plan de acțiune trebuie întărit și trebuie capacitat de agenți de acțiune care suntem noi, companiile. Nu trebuie să stăm într-o stare de așteptare. Trebuie să fim activi, să ne gândim, să intrăm în dialog ca să înțelegem nevoile și să vedem participarea la aceste proiecte pe bază de nevoie și acolo unde noi putem produce valoare.

Dincolo de faptul că România are cea mai mare graniță cu Ucraina, dincolo de faptul că companiile românești au multe capabilități și s-au învățat să lucreze într-un mod sustenabil și foarte modern, cred că oportunitatea este că România nu trebuie să devină doar un hub logistic pentru Ucraina, ci să devină un hub de fabricație pentru multe din nevoile Ucrainei, dar și pentru continuarea dezvoltării României”, a spus Cătălin Podaru la DC News.

