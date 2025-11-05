€ 5.0851
Data publicării: 14:46 05 Noi 2025

Leviatan Design, liderul pieței de arhitectură din România pentru al doilea an consecutiv
Autor: Irina Constantin

Compania Leviatan Design s-a clasat, pentru al doilea an consecutiv, pe locul 1 în topul celor mai puternice 100 de firme de arhitectură din România, realizat de agenția IBC Focus. Compania își consolidează...

Compania Leviatan Design s-a clasat, pentru al doilea an consecutiv, pe locul 1 în topul celor mai puternice 100 de firme de arhitectură din România, realizat de agenția IBC Focus. Compania își consolidează astfel poziția de lider, raportând o creștere a cifrei de afaceri de 34,2% în anul 2024, ajungând la 395 de milioane de lei.

Această performanță este notabilă, având în vedere că întregul sector a înregistrat o creștere de doar 13,4%, conform INS. Evoluția pozitivă a fost susținută de portofoliul diversificat de proiecte strategice, incluzând obiective militare, infrastructură spitalicească și proiecte de consolidare seismică. 

Creșterea semnificativă înregistrată de Leviatan Design vine în contextul în care sectorul de arhitectură se confruntă cu provocări economice majore. În anul 2025, sectorul a înregistrat o scădere de 10,3% a cifrei de afaceri (INS). Strategia Leviatan Design de a contracara incertitudinea se bazează pe inovare și digitalizare accelerată, investind masiv în tehnologii de vârf.

„A ne menține pe primul loc timp de doi ani consecutiv nu este doar o recunoaștere a performanței financiare, ci și a viziunii noastre de a redefini arhitectura prin digitalizare. Am mizat pe implementarea standardului BIM, dezvoltând ulterior platforme proprii, precum CIM (Construction Information Management) și AIM (Artificial Intelligence Management), pentru a eficientiza proiectele complexe de tip Design & Build. Într-o perioadă marcată de presiuni economice, continuăm să fim un partener de încredere în dezvoltarea infrastructurii esențiale pentru România", a declarat Cătălin Podaru, CEO Leviatan Group.  

Într-o industrie tot mai competitivă, transformarea digitală este esențială. Leviatan Design a investit până acum o proporție foarte mare din profitul său în Research & Development, de la softuri la practici și concepte noi, dar și în programe intensive de learning și dezvoltare, pentru a crește eficiența specialiștilor săi. Compania își adaptează constant procesele pentru a naviga contextul economic dificil, în care 41% dintre arhitecți estimează o creștere a prețurilor de peste 10% în următoarele 12 luni, potrivit IBC Focus. 

Despre Leviatan Design

Leviatan Design, parte a Leviatan Group, și-a început activitatea în 2012, concentrându-se pe furnizarea de servicii integrate de arhitectură și inginerie civilă. De-a lungul celor 13 ani de activitate, compania a evoluat devenind un furnizor de servicii complete în sprijinul proiectelor de tip Design & Build cu grad ridicat de complexitate, contribuind activ la dezvoltarea infrastructurii naționale.

leviatan
