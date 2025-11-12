€ 5.0846
Alexandru Velicu, noul Senior Manager al Public Affairs Solutions
Data publicării: 15:20 12 Noi 2025

Alexandru Velicu, noul Senior Manager al Public Affairs Solutions
Autor: Anca Murgoci

Alexandru Velicu  Public Affairs Solutions anunță alăturarea domnului doctor Alexandru Velicu în cadrul echipei, în calitate de Senior Manager.
 

Public Affairs Solutions anunță alăturarea domnului doctor Alexandru Velicu în cadrul echipei, în calitate de Senior Manager.

Cu o experiență de peste 15 ani în domeniul politicilor publice, reglementării și managementului instituțional, Alexandru aduce o perspectivă solidă și strategică asupra mecanismelor de funcționare a sistemului public de sănătate și a procesului decizional din administrația centrală.

Alexandru Velicu a deținut poziții importante în instituții publice de referință

De-a lungul carierei sale, Alexandru Velicu a deținut poziții importante în instituții publice de referință. A fost Președinte al Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), după o perioadă în care a ocupat funcția de Vicepreședinte în cadrul aceleiași instituții. Anterior, a activat în cadrul Camerei Deputaților unde a ocupat poziția de Consilier al Președintelui Comisiei pentru Sănătate și Familie, precum și de Consilier al Vicepreședintelui Camerei Deputaților, contribuind la analiza inițiativelor legislative relevante pentru sectorul sanitar.

Din anul 2018, Alexandru Velicu a activat ca Manager al Institutului Național de Endocrinologie “C.I. Parhon”. Experiența sa îmbină expertiza medicală cu o înțelegere profundă a cadrului de reglementare și a proceselor de politici publice.

Formarea sa profesională include studii medicale absolvite la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, unde a obținut diploma de Doctor în Medicină Generală (2001–2007), precum și studii de Management Financiar-Contabil la Universitatea „Spiru Haret” (2008–2011). 

„Ne bucurăm de venirea lui Alexandru în echipa Public Affairs Solutions. Experiența sa extinsă în domeniul sănătății și în administrația publică reprezintă un atu important pentru consolidarea proiectelor noastre în zona de politici publice și reglementare. Alexandru aduce o înțelegere profundă a sistemului medical și o abordare strategică valoroasă, care vor contribui la dezvoltarea și diversificarea expertizei noastre în sectorul sănătății.”, a declarat Codrin Scutaru, CEO Public Affairs Solutions.

Despre Public Affairs Solutions

Public Affairs Solutions este o companie de referință pe piața din România, specializată în afaceri publice și relații guvernamentale. Compania a fost fondată în 2007, inițial sub numele de McGuireWoods România, filială a uneia dintre cele mai importante companii de advocacy din Statele Unite ale Americii, McGuireWoods LLC, companie americană de advocacy situată în top 20 al firmelor de relații guvernamentale din Washington, DC și inclusă în clasamentul „Influence 50” al The National Law Journal.

Cu o echipă de experți recunoscuți în domeniu, Public Affairs Solutions oferă suport strategic clienților săi prin furnizarea unei înțelegeri ample a mediului instituțional și contribuind la dezvoltarea unui dialog constructiv și deschis cu sectorul public. Portofoliul companiei noastre cuprinde peste 130 de clienți dintr-o gamă largă de domenii de activitate, precum serviciile bancare și financiare, asigurările, agroindustria, IT&C, industria alimentară, industria farmaceutică, sectorul energetic, domeniul construcțiilor și dezvoltării imobiliare, producția și importul de automobile și sectorul ONG.

Într-un mediu în continuă schimbare, Public Affairs Solutions oferă servicii de consultanță adaptate și personalizate pentru a asigura succesul clienților noștri.

Pentru informații suplimentare:  https://publicaffairssolutions.ro

alexandru velicu
public affairs solutons
