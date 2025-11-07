Noi recorduri de Black Friday 2025. Moment ideal de câștig, mai puțin cunoscut

Ca de obicei, Black Friday a avut un interes uriaș încă de la primele ore ale dimineții.

Black Friday 2025 - date cheie

PayU GPO România a prezentat din Media Center-ul dedicat Black Friday informațiile cheie despre statistici și trenduri de consum în cea mai importantă zi din an pentru e-commerce-ul românesc. Astfel, până la ora 9:00, există următoarele statistici interesante de Black Friday 2025:

Total volume procesate cu succes: 168 mil. RON

Total tranzacții: circa 245.000, din care 68% plată cu un click

Top 3 cele mai mari tranzacții: 45.951 RON, ora 8:47, 35.444 RON, ora 8:43 și 34.570 RON, 8:46

Coșul mediu de cumpărături: 690 RON de peste 3 ori mai mare decât într-o zi obișnuită

Coșul mediu de cumpărături în rate vs. o zi obișnuită: aprox. 1178 RON, de două ori mai mare decât într-o zi obișnuită

Top categorii de produse achiziționate: Cosmetice, FMCG (produse de băcănie, alimente neperisabile), produse pentru copii, IT&C

Interes uriaș la startul Black Friday 2025

De asemenea, eMAG Black Friday a început cu un interes uriaș. În doar primele 30 de minute, clienții au comandat 755.000 de produse, cu 31% peste anul 2024.

Minutul de aur: minutul 7 de la start, 16,4 milioane lei, cu 26% mai mult decât în 2024

Secunda de aur: 1127 de produse comandate, în creștere cu 78% față de anul 2024

Plățile prin MyWallet au crescut cu 30% față de anul 2024

2,2 milioane de oferte, dintre care 1,5 milioane de oferte la cel mai mic preț din 2025, pregătite pentru astăzi

Black Friday 2025, interes maximum

Cea de-a 15-a ediție a celui mai mare eveniment de shopping din an, Black Friday, a început la ora 08:07 cu un interes la cote maxime. Încă din primele secunde oamenii s-au grăbit să comande experiențe, lingouri de aur, carne de porc dar și un număr uriaș de produse electrocasnice, electronice, auto și pentru întreținerea casei, în valoare de 227 de milioane lei. În prima jumătate de oră de la startul evenimentului, clienții au comandat 755.000 de produse, în creștere cu 31% față de anul trecut.

Black Friday, cel mai așteptat eveniment de shopping

„Black Friday este cel mai așteptat eveniment de shopping, iar la start a fost o cursă contra-cronometru pentru a prinde cele mai bune oferte. Foarte mulți oameni și-au activat opțiunea de 12 rate fără dobândă prin MyWallet în săptămâna dinainte de Black Friday, cu un record de 1.600 de clienți pe oră, și chiar de la prima rundă de shopping valoarea plăților prin această metodă de plată a crescut cu 30% față de anul trecut.

Clienții au la dispoziție astăzi, de Black Friday, cea mai generoasă ofertă din istoria evenimentului, cu 2,2 milioane de oferte, dintre care 1,5 milioane la cel mai bun preț din an. Alături de prețuri foarte bune și o ofertă care satisface o gamă largă de nevoi și dorințe, anul acesta am pregătit și premii de 2 milioane de lei,” a declarat Tudor Manea, CEO Grup eMAG.

Abonamentul Genius la un nou record, de Black Friday

Primul produs integrat în oferta de Black Friday a fost abonamentul Genius, care mai beneficiază și astăzi de un preț special de 49 de lei. Alături de livrările nelimitate și gratuite, abonamentul aduce și vouchere cu o valoare totală de 250 de lei. În ziua de dinaintea Black Friday a fost înregistrat un nou vârf al numărului de persoane care au primit acces la un buget mediu de a 9.000 de lei, prin activarea MyWallet. Recordul a fost de 1.600 de persoane în cea mai aglomerată oră.

Produse speciale și experiențe comandate după primele 30 de minute de Black Friday 2025

3.500 de experiențe, bilete la Untold, Electric Castle, Summer Well și Beach, Please!

1.000 abonamente la energie electrică cu cel mai mic preț din piață la 1leu/KW și 100 de lei reducere pentru prima jumătate de an

123 nopți de cazare în pachete turistice

91.065 g de aur și monede

Peste 10.000 kg de carne de porc

2 automobile

869 bilete de avion

9.500 pachete de sănătate



Cifre cheie din primele 30 de minute ale evenimentului Black Friday 2025

Vânzări de 227 milioane de lei

80% dintre comenzi au fost plătite cu cardul

Peste 755.000 produse comandate în primele 30 de minute

Minutul de aur la 7 minute de la start 16,4 milioane lei cu 26% mai mult comparativ cu 2024

Secunda de aur: 1127 de produse comandate în creștere cu 78%

Top produse comandate după primele 30 minute

191.000 de produse cosmetice, suplimente și înfrumusețare

216.000 de băuturi, băcănie, petshop și curățenie

77.000 de jucării și articole pentru copii

20.000 de laptopuri, it, birotică, papetărie și cărți

23.000 de tv, audio-video și gaming

30.000 de telefoane, tablete, wearables și caști

41.000 de electrocasnice mici

23.000 de electrocasnice mari

21.000 de articole fashion și sport

34.000 de articole de mobilă și casă

Plată în rate fără dobândă

Peste 2,5 milioane de clienți sunt eligibili pentru eMAG My Wallet, soluția pe care se pot baza pentru a eșalona plata cumpărăturilor în rate fără dobândă sau pentru a amâna plata cu 30 de zile.

Black Friday, moment cheie pentru antreprenori

Consultantul de business Florin Leucă atrage atenția antreprenorilor, afirmând că Black Friday este momentul ideal de a-ți “cumpăra“ clienți noi.

Doar în anul 2024, americanii au cumpărat online de 10,8 miliarde de dolari într-o singură zi. În România, eMAG a depășit 800 de milioane de lei în vânzări, cu 9% mai mult față de anul 2023, de Black Friday.

Un studiu MerchantPro arată o creștere de 18% a valorii comenzilor și o valoare a coșului mediu mai mare cu 24%, semn că românii cumpără tot mai mult, dar și tot mai conștient.

Cu toate acestea, unii antreprenori nu reușesc să profite de moment, iar acest lucru nu pentru că nu ar fi cerere, care e, de fapt, la cote record, ci pentru că intră în campanie fără o strategie viabilă, susține Florin Leucă.

Black Friday este momentul ideal pentru a-ți ,,cumpăra” clienți noi

“Black Friday este momentul ideal pentru a-ți ,,cumpăra” clienți noi la cel mai mic cost posibil ca antreprenor deoarece atenția lor este deja captată, iar intenția de cumpărare este la cote maxime.

Cei mai abili antreprenori nu se concentrează doar pe vânzarea din ziua respectivă, când lupta pentru reduceri erodează marjele de profit, ci pe valoarea de viață a clientului (Customer Lifetime Value). Dacă antreprenorii investesc pentru a vinde la o mie de clienți noi de Black Friday și păstrează doar 20% dintre ei pe termen lung (un grad de retenție mai mult decât realizabil), profitul net pe 12 luni poate fi de 4-5 ori mai mare decât investiția inițială în reduceri și marketing”, spune Florin Leucă.

Black Friday. Peste 60% dintre cumpărători au interacționat pentru prima dată cu un brand nou în 2024

Alte statistici spun că, în 2024, peste 60% dintre cumpărători au interacționat pentru prima dată cu un brand nou, conform Salesforce. Potrivit Bain & Company, o creștere de doar 5% a retenției clienților poate aduce între 25% și 95% profit în plus.

Un client fidel ajunge să cheltuie cu până la 67% mai mult în al treilea an. De asemenea, păstrarea lui costă de 5 - 7 ori mai puțin decât atragerea unuia nou.

Vezi și - Capcană de Black Friday 2025. Avertismentul lui Asoltanie: Ca pe vremea lui Ceaușescu