Noi recorduri de Black Friday 2025. Moment ideal de câștig, mai puțin cunoscut

Black Friday 2025 are loc vineri, 28 noiembrie . Cea mai importantă zi din an pentru e-commerce-ul românesc a atins noi cifre și recorduri impresionante.
Ca de obicei, Black Friday a avut un interes uriaș încă de la primele ore ale dimineții.
PayU GPO România a prezentat din Media Center-ul dedicat Black Friday informațiile cheie despre statistici și trenduri de consum în cea mai importantă zi din an pentru e-commerce-ul românesc. Astfel, până la ora 9:00, există următoarele statistici interesante de Black Friday 2025:
Total volume procesate cu succes: 168 mil. RON
Total tranzacții: circa 245.000, din care 68% plată cu un click
Top 3 cele mai mari tranzacții: 45.951 RON, ora 8:47, 35.444 RON, ora 8:43 și 34.570 RON, 8:46
Coșul mediu de cumpărături: 690 RON de peste 3 ori mai mare decât într-o zi obișnuită
Coșul mediu de cumpărături în rate vs. o zi obișnuită: aprox. 1178 RON, de două ori mai mare decât într-o zi obișnuită
Top categorii de produse achiziționate: Cosmetice, FMCG (produse de băcănie, alimente neperisabile), produse pentru copii, IT&C
De asemenea, eMAG Black Friday a început cu un interes uriaș. În doar primele 30 de minute, clienții au comandat 755.000 de produse, cu 31% peste anul 2024.
Cea de-a 15-a ediție a celui mai mare eveniment de shopping din an, Black Friday, a început la ora 08:07 cu un interes la cote maxime. Încă din primele secunde oamenii s-au grăbit să comande experiențe, lingouri de aur, carne de porc dar și un număr uriaș de produse electrocasnice, electronice, auto și pentru întreținerea casei, în valoare de 227 de milioane lei. În prima jumătate de oră de la startul evenimentului, clienții au comandat 755.000 de produse, în creștere cu 31% față de anul trecut.
„Black Friday este cel mai așteptat eveniment de shopping, iar la start a fost o cursă contra-cronometru pentru a prinde cele mai bune oferte. Foarte mulți oameni și-au activat opțiunea de 12 rate fără dobândă prin MyWallet în săptămâna dinainte de Black Friday, cu un record de 1.600 de clienți pe oră, și chiar de la prima rundă de shopping valoarea plăților prin această metodă de plată a crescut cu 30% față de anul trecut.
Clienții au la dispoziție astăzi, de Black Friday, cea mai generoasă ofertă din istoria evenimentului, cu 2,2 milioane de oferte, dintre care 1,5 milioane la cel mai bun preț din an. Alături de prețuri foarte bune și o ofertă care satisface o gamă largă de nevoi și dorințe, anul acesta am pregătit și premii de 2 milioane de lei,” a declarat Tudor Manea, CEO Grup eMAG.
Primul produs integrat în oferta de Black Friday a fost abonamentul Genius, care mai beneficiază și astăzi de un preț special de 49 de lei. Alături de livrările nelimitate și gratuite, abonamentul aduce și vouchere cu o valoare totală de 250 de lei. În ziua de dinaintea Black Friday a fost înregistrat un nou vârf al numărului de persoane care au primit acces la un buget mediu de a 9.000 de lei, prin activarea MyWallet. Recordul a fost de 1.600 de persoane în cea mai aglomerată oră.
3.500 de experiențe, bilete la Untold, Electric Castle, Summer Well și Beach, Please!
1.000 abonamente la energie electrică cu cel mai mic preț din piață la 1leu/KW și 100 de lei reducere pentru prima jumătate de an
123 nopți de cazare în pachete turistice
91.065 g de aur și monede
Peste 10.000 kg de carne de porc
2 automobile
869 bilete de avion
9.500 pachete de sănătate
Vânzări de 227 milioane de lei
80% dintre comenzi au fost plătite cu cardul
Peste 755.000 produse comandate în primele 30 de minute
Minutul de aur la 7 minute de la start 16,4 milioane lei cu 26% mai mult comparativ cu 2024
Secunda de aur: 1127 de produse comandate în creștere cu 78%
Top produse comandate după primele 30 minute
191.000 de produse cosmetice, suplimente și înfrumusețare
216.000 de băuturi, băcănie, petshop și curățenie
77.000 de jucării și articole pentru copii
20.000 de laptopuri, it, birotică, papetărie și cărți
23.000 de tv, audio-video și gaming
30.000 de telefoane, tablete, wearables și caști
41.000 de electrocasnice mici
23.000 de electrocasnice mari
21.000 de articole fashion și sport
34.000 de articole de mobilă și casă
Plată în rate fără dobândă
Peste 2,5 milioane de clienți sunt eligibili pentru eMAG My Wallet, soluția pe care se pot baza pentru a eșalona plata cumpărăturilor în rate fără dobândă sau pentru a amâna plata cu 30 de zile.
Consultantul de business Florin Leucă atrage atenția antreprenorilor, afirmând că Black Friday este momentul ideal de a-ți “cumpăra“ clienți noi.
Doar în anul 2024, americanii au cumpărat online de 10,8 miliarde de dolari într-o singură zi. În România, eMAG a depășit 800 de milioane de lei în vânzări, cu 9% mai mult față de anul 2023, de Black Friday.
Un studiu MerchantPro arată o creștere de 18% a valorii comenzilor și o valoare a coșului mediu mai mare cu 24%, semn că românii cumpără tot mai mult, dar și tot mai conștient.
Cu toate acestea, unii antreprenori nu reușesc să profite de moment, iar acest lucru nu pentru că nu ar fi cerere, care e, de fapt, la cote record, ci pentru că intră în campanie fără o strategie viabilă, susține Florin Leucă.
“Black Friday este momentul ideal pentru a-ți ,,cumpăra” clienți noi la cel mai mic cost posibil ca antreprenor deoarece atenția lor este deja captată, iar intenția de cumpărare este la cote maxime.
Cei mai abili antreprenori nu se concentrează doar pe vânzarea din ziua respectivă, când lupta pentru reduceri erodează marjele de profit, ci pe valoarea de viață a clientului (Customer Lifetime Value). Dacă antreprenorii investesc pentru a vinde la o mie de clienți noi de Black Friday și păstrează doar 20% dintre ei pe termen lung (un grad de retenție mai mult decât realizabil), profitul net pe 12 luni poate fi de 4-5 ori mai mare decât investiția inițială în reduceri și marketing”, spune Florin Leucă.
Alte statistici spun că, în 2024, peste 60% dintre cumpărători au interacționat pentru prima dată cu un brand nou, conform Salesforce. Potrivit Bain & Company, o creștere de doar 5% a retenției clienților poate aduce între 25% și 95% profit în plus.
Un client fidel ajunge să cheltuie cu până la 67% mai mult în al treilea an. De asemenea, păstrarea lui costă de 5 - 7 ori mai puțin decât atragerea unuia nou.
