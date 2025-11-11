Reducerea impozitului pe cifra de afaceri, efect de bumerang. Adrian Negrescu avertizează că Dacia și marile afaceri pot părăsi România

Economistul Adrian Negrescu avertizează că planurile Guvernului de a modifica sistemul de impozitare pentru marile companii ar putea avea efecte catastrofale asupra economiei. Potrivit acestuia, reducerea impozitului pe cifra de afaceri de la 1% la 0,5% și eliminarea altor taxe riscă să provoace un val de plecări ale investitorilor străini și chiar relocarea unor giganți industriali, precum Dacia.

"Ideea de a reduce impozitul pe cifra de afaceri pentru marile companii de la 1 la 0,5% este cea mai proasta soluție pe care statul ar putea să o aplice în 2026. Nu este exclus ca, pe fondul unei asemenea decizii neinspirate, Dacia să înceapă să își mute treptat producția în Maroc (așa cum a și avertizat ;eful Dacia), iar exodul companiilor străine să continue. Pe lângă eliminarea impozitului pe cifra de afaceri – care spulbera câștigurile majorității companiilor de impact din Romania, din 2026 ar trebui retras și impozitul pe construcțiile speciale, o alta aberație de reglementare care afectează puternic atractivitatea investițională a României.

Adrian Negrescu: Sper să ne trezim până nu va fi prea târziu

Fără aceste decizii, riscăm că de la 1 ianuarie să asistăm la un adevărat exod al banilor străini din România către destinații mai favorabile cum este Bulgaria, țară care de la 1 ianuarie intră în zona euro. Și asta în condițiile în care subscrierile de capital străîn nou sunt la un minim istoric, iar retragerea banilor prin profituri la un maxim istoric. Dacă acum 10 ani, intrau în Romania cam 3,5 mld. euro anual și ieșeau cam tot atâția, în 2024 am avut intrări de capital de numai 0,6 mld.euro și au ieșit 12 miliarde de euro.

Pe lângă faptul că nu mai intra bani noi, nu se mai reinvestesc profiturile în Romania. Sper să ne trezim până nu va fi prea târziu. Nu cu ajutoare de stat, cu granturi cu dedicație către firmele prietene vom rezolva problema investițiilor în România, ci cu un plan coerent care să contureze un cadrul fiscal predictibil și cu soluții economice atractive pentru mediul de afaceri", a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Ce ar prevedea noul pachet de măsuri fiscale

Avertismentul lansat de Adrian Negrescu vine în contextul în care Guvernul are în lucru un nou pachet de măsuri fiscale ce urmează să intre în vigoare din 2026. Potrivit informațiilor scurse în presă, modificările vor afecta atât marile companii, cât și sectorul HoReCa.

Surse din coaliție au susținut că executivul analizează reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1% la 0,5%, măsură care ar putea fi însoțită de eliminarea pragului actual de 50 de milioane de euro. În forma sa actuală, taxa se aplică doar companiilor mari, însă planul discutat ar putea extinde impozitarea la toate firmele, indiferent de dimensiune.

Acest impozit a fost introdus în 2023, vizând societățile cu afaceri de peste 50 de milioane de euro, pentru a garanta o contribuție minimă la bugetul de stat chiar și din partea celor care raportau profituri reduse sau artificiale.