Carrefour deschide magazinul Express cu numărul 200. Cum arată magazinul personalizat pe nevoile fiecărei comunități

Și vestea bună este că pe data de 22 decembrie este inaugurat cel de-al 200-lea magazin Carrefour Express. Și veștile bune nu se opresc aici! Compania a inaugurat 27 de magazine în acest format doar în 2025, dintre care 19 integrate și 8 în sistem de franciză. De asemenea, retailerul și-a extins rețeaua de magazine Market, la 191 de locații.

Cum spuneam, Carrefour Express vă ajută să economisiți nu doar bani prin ofertele zilnice, ci și timp. Magazinele din apropiere sunt perfecte pentru cumpărături rapide, mai ales când ți-ai dat seama că… ai rămas fără ulei. Sau fără făină. Sau fără pâine. Iar dacă nu ai timp de gătit, Carrefour Express vine în ajutorul tău cu produse ready to eat, ready to heat și ready to cook. Iar pentru serile cu prietenii, Carrefour Express are pentru tine băuturi răcoritoare, snacking și produse marcă proprie.

„Strategia noastră de consolidare a rețelei de proximitate, sub formatele Market și Express, nu vizează doar un obiectiv de creștere, ci felul în care redefinim proximitatea pentru clienții noștri. Vedem tot mai clar că românii își doresc cumpărături rapide, aproape de casă sau de birou, iar rezultatele din 2025 confirmă acest lucru: Carrefour Express este formatul cu cea mai accentuată creștere din rețea, iar Carrefour Market, adaptat inclusiv pentru zona rurală, aduce mai aproape de clienții noștri beneficiile unui hipermarket într-un format adaptat. Cele două ne permit astfel să fim prezenți în inima comunităților, să adaptăm oferta la specificul fiecărei zone și să oferim aceeași experiență Carrefour. Vom continua să investim în aceste formate pentru a aduce plus valoare în rutina de zi cu zi a clienților noștri”, a declarat Roxana Cernica, Small Formats Business Unit Director Carrefour România.

Carrefour, unul dintre cei mai mare angajatori din România

Carrefour Express este formatul de magazin cu cea mai mare creștere din rețea. Continuă practic trendul din 2024. Au apărut magazine noi în Brașov, Galați, Constanța, București, Cluj, Ploiești, Mureș, Suceava, Buzău, Bacău, Ilfov, Craiova și Călărași.

Odată cu inaugurarea acestor noi unități, Carrefour, unul dintre cei mai mari angajatori din România, sprijină dezvoltarea comunităților locale, prin crearea a peste 200 de noi locuri de muncă. De asemenea, expansiunea formatului a fost realizată inclusiv în zone rurale, precum Măicănești (jud. Vrancea) și Bolotești (jud. Vrancea), precum și în zone periurbane, precum Voluntari, Popești-Leordeni și Năvodari. Retailerul vizează ca în 2026 să accelereze planurile de dezvoltare a formatului Express, cu mai multe deschideri planificate decât în anul 2025, atât proprii, cât și în sistem de franciză.

„Carrefour Express este formatul nostru de proximitate, adaptat cumpărăturilor rapide de zi cu zi și apreciat tot mai mult de clienți din rațiuni de confort și câștig de timp. Magazinele sunt amplasate în cartiere rezidențiale, în apropierea birourilor sau în zone intens circulate, astfel încât să le putem oferi clienților acces rapid la produsele esențiale. Prin acest format ne adresăm celor care caută eficiență – vor să găsească rapid produsele de care au nevoie, să se orienteze ușor în magazin, să identifice simplu categoriile și să beneficieze de un proces de check-out rapid. În plus, adaptăm oferta fiecărui magazin în funcție de specificul comunității locale, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor clienților din fiecare zonă”, a declarat Roxana Cernica.

Magazinul Express cu numărul 200 are adresa pe Bulevardul Voluntari nr. 72bis, într-o zonă rezidențială aflată în plină expansiune, cu trafic tot mai intens de locuitori care au nevoie de cumpărături rapide aproape de casă. Voluntari este unul dintre orașele-satelit ale Capitalei care au cunoscut o creștere rapidă în ultimii ani.

Clienții vor găsi aici 3.500 de produse esențiale - de la pâine proaspătă și fructe-legume, la produse BIO și articole dietetice. Magazinul funcționează între orele 07:00-22:00 și are 3 case de marcat, plus 3 terminale self-checkout, pentru cumpărături rapide.

Pentru cei care vor să mănânce ceva rapid, există hot dog self-service, un coffee corner și zonă de snacking dulce și sărat. Cei care nu au timp să treacă fizic prin magazin pot comanda prin Glovo, inclusiv produse internaționale și vinuri românești din programul Deschidem Vinul Românesc.

Investiții pentru formatul Market

În 2025, formatul Market a fost consolidat, atât prin deschideri în mediul urban (București, Onești), periurban (Bragadiru) și rural (Volovăț), precum și prin remodelări. Retailerul a alocat bugete pentru înlocuirea instalațiilor de frig. Astfel, a contribuit la reducerea consumului de energie și la un impact mai bun asupra mediului. Magazinele au fost modernizate prin concepte comerciale noi, adaptate tendințelor pieței și nevoilor clienților.

Remodelările au urmat două direcții. Prima a vizat extinderea și îmbunătățirea zonei de fructe și legume, brutărie și măcelărie, crearea unei zone de oferte și produse de sezon mai vizibile și dezvoltarea ofertei de băuturi reci și vinuri din programul Deschidem Vinul Românesc. Totodată, a fost completată zona de gastronomie cu preparate gata de consum, iar magazinele au inclus și spații dedicate pentru produse de bază, nealimentare, precum și o zonă de flori și grădină.

Cea de-a doua direcție s-a concentrat pe un traseu mai eficient în magazin, cu un spațiu mărit pentru fructe și legume, vizibilitate mai bună pentru produse locale, o zonă mai mare de brutărie și o măcelărie modernizată. În plus, a fost extinsă gama de snacking, cu peste 250 de produse, iar zona cu produse nealimentare a fost mai bine structurată, cu spațiu dedicat produselor sezoniere și o zonă Cărturești integrată în magazin. În perioada următoare, compania își propune să continue ritmul de modernizare.

„Carrefour Market se află la intersecția dintre un hipermarket, și Express, ceea ce înseamă că le oferim clienților acces la o gamă diversă de produse, pentru a acoperi orice nevoie, însă într-un spațiu mai compact și foarte intuitiv. De exemplu, dacă hipermarketul este preferat pentru cumpărăturile lunare, formatul Market rămâne destinația pentru nevoile zilnice și cumpărăturile rapide, în special în ceea ce privește zona de produse proaspete precum fructe, legume, carne sau lactate, dar și ready meals, băuturi sau snacking, pentru cumpărături de impuls - zone în care continuăm să ne extindem și să inovăm. Anul acesta, dezvoltarea acestui format a continuat atât prin inaugurări de noi magazine, cât și prin remodelarea celor existente”, continuă Roxana Cernica.

Experiență de cumpărături omnichannel

În cadrul strategiei sale omnichannel, Carrefour este prima opțiune pentru clienți, prin dezvoltarea unei rețele diversificate de magazine. Din aceasta fac parte Hipermarket, pentru o experiență completă de cumpărături, cu o gamă variată de produse pentru toate nevoile, Express, formatul de proximitate preferat pentru cumpărături rapide, Market, care îmbină avantajele hipermarketului și ale magazinului de proximitate, cu accent pe prospețime, rapiditate și accesibilitate, și Supeco, formatul de discount adresat atât clienților persoane fizice, cât și celor juridici.

Experiența din magazinele fizice este completată de canalele de vânzare online, care simplifică și eficientizează procesul de cumpărare. Clienții Carrefour își pot comanda produsele preferate prin platformele partenere BRINGO, Glovo, Wolt, Bolt Food și Trendyol.

Nu în ultimul rând, vedeta Carrefour este cardul de loialitate. Clienții primesc acolo tot felul de beneficii și promoții. Vorbim despre Act for Good, disponibil în aplicația mobilă Carrefour.

Clienții pot acumula puncte prin simpla scanare a codului de loialitate la fiecare sesiune de cumpărături, puncte care se transformă ulterior în promoții, vouchere, experiențe și chiar fapte bune.

Aplicația mobilă le oferă utilizatorilor posibilitatea de a verifica soldul garanțiilor SGR, de a stoca bonurile fiscale în format digital, de a urmări istoricul cumpărăturilor, precum și de a accesa servicii suplimentare, precum asigurarea RCA sau asigurarea de călătorie.