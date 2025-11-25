€ 5.0890
Data publicării: 20:30 25 Noi 2025

Programul RABLA ar putea fi anulat în 2026. Nu este singurul
Autor: Roxana Neagu

Sursa foto: Freepik/ Programul Rabla sare anul 2026
 

Anul 2026 ar urma să vină cu surprize neplăcute pentru români. Unele dintre cele mai apreciate programe ar urma să nu se mai aplice anul următorul, din lipsă de bani.

Anunțul vine chiar de la nivel de Minister, respectiv de la Diana Buzoianu, de la Mediu, care a susținut că Programul RABLA ar putea să nu fie reluat în 2026. Se pare că Programul Rabla 2026 nu ar avea un buget național alocat. 

Nici Casa Verde nu va exista în 2026

Nici Programul Casa Verde se pare că nu va fi activ în 2026. Ar urma, în locul acestuia, să fie disponibil un proiect finanțat din fonduri europene, destinat doar consumatorilor vulnerabili. 

În acest context, s-a vorbit și despre posibilitatea ca programul Rabla 2026 să fie finanțat din fonduri europene, dar această variantă nu va fi aplicată anul viitor. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a exclus scenariul subvenționării în sistem de leasing social, după modelul Franței.

O aplicație scrie bugetul pe 2026

Bugetul public, în format electronic, pentru 2026, va fi realizat cu ajutorul unei aplicații, anunță ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

”Avem o aplicaţie care va construi practic tot bugetul public într-un format electronic, Budget Next Generation. Chiar în sală este unul dintre acţionarii firmei care se ocupă cu construcţia acestei noi aplicaţii, la care suntem foarte concentraţi pentru a finaliza absolut tot în timp util, ca să putem uploada în format electronic bugetul pe anul 2026” a afirmat ministrul. 

