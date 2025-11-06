€ 5.0845
|
$ 4.4165
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 14:50 06 Noi 2025

Continuă înscrierile în cadrul Programului Rabla Auto pentru persoanele fizice
Autor: Editor Team

rabla-auto-lista_11110700 Foto: Pixabay
 

Administrația Fondului pentru Mediu anunță că înscrierile în Programul Rabla Auto 2025, dedicat persoanelor fizice, continuă. Românii au încă la dispoziție fonduri importante pentru achiziția de autoturisme noi, mai puțin poluante.

Administrația Fondului pentru Mediu anunță că înscrierile în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic (Programul Rabla Auto 2025), dedicat persoanelor fizice, continuă, românii având încă la dispoziție fonduri importante pentru achiziția de autoturisme noi, mai puțin poluante.

Sesiunea reluată astăzi, 06 noiembrie 2025, ora 10:00, a beneficiat de un buget suplimentar de 55 de milioane de lei pentru susținerea achiziției de autovehicule noi cu motoare termice și hibride. Bugetul redistribuit este alcătuit din fondurile neutilizate destinate autovehiculelor electrice, la care s-au adăugat și sumele disponibile ca urmare a analizei cererilor neeligibile depuse în prima fază a sesiunii.

În 4 ore de la lansare, bugetul alocat a fost epuizat în proporție de 80%, semn al interesului ridicat manifestat de persoanele fizice pentru achiziția de autovehicule mai puțin poluante. Aplicația informatică a funcționat în parametri optimi, iar timpul minim de depunere a unei cereri a fost de aproximativ 1 minut și 19 secunde.

În acest moment, persoanele fizice mai pot accesa aproximativ 1,2 milioane de lei pentru achiziția de autovehicule electrice și peste 9,1 milioane de lei pentru autovehicule cu motorizare termică, în cadrul sesiunii de finanțare deschise până la 15 decembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

„Programul Rabla Auto 2025 se desfășoară în condiții optime, iar sesiunea de înscriere rămâne deschisă pentru persoanele fizice interesate. Bugetul suplimentar asigură continuitatea programului și oferă posibilitatea achiziționării de autovehicule noi, mai puțin poluante, prin acordarea ecotichetelor disponibile. Îi încurajăm pe toți cei care doresc să aplice să profite de această oportunitate, cât timp atât sesiunea pentru motoarele termice și hibride, cât și cea pentru electrice, rămân deschise.”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice a beneficiat de un buget total de 200 de milioane de lei, din care fondurile destinate autovehiculelor noi cu combustie internă, motocicletelor și celor cu sistem de propulsie hibrid s-au epuizat în prima etapă, în data de 30 septembrie 2025, în doar 13 minute de la lansare, ceea ce a dus la o suplimentare a fondurilor pentru acest tip de autovehicule, având în vedere interesul crescut. 

AFM continuă să sprijine tranziția către un transport mai curat și mai eficient, contribuind activ la implementarea politicilor naționale de protecție a mediului și la reducerea impactului asupra calității aerului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

AFM
Program Rabla Auto
inscrierei Rabla Auto
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Autostrada Comarnic- Brașov atrage investitori din Turcia, Italia, chiar și SUA. ”Este viitorul în România” spune ministrul Șerban
Publicat acum 7 minute
Ce se ascunde în spatele retragerii trupelor americane. Ben Oni Ardelean avertizează: E un mesaj dureros
Publicat acum 8 minute
Tensiuni în Guvern: România pierde 2,4 miliarde de euro pentru că ”nu există înțelegere” la Finanțe!
Publicat acum 14 minute
Un bărbat dispărut acum 5 ani, găsit mort într-un dulap dintr-un garaj
Publicat acum 15 minute
Dani Mocanu, condamnat la închisoare cu executare. Sentința e definitivă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Noi 2025
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 04 Noi 2025
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Publicat pe 04 Noi 2025
S-a terminat cu comportamentele deviante în Delta Dunării. Ștefan Paul Ivanov: Suntem mii de oameni care acționăm
Publicat acum 5 ore si 47 minute
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat pe 05 Noi 2025
Tsunami! Politicienii care schimbă lumea. Bogdan Chirieac îl reevaluează pe Nicușor Dan: Cel mai de succes din istoria României
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close