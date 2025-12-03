A refuzat Franța pentru România: Medicul Răzvan Radu a revoluționat tratamentul AVC în spitalele publice

Dr. Răzvan Radu s-a format inițial ca neurolog și s-a implicat încă din rezidențiat în dezvoltarea rețelei de tromboliză intravenoasă din România. Acesta s-a format în unul dintre cele mai performante centre europene, la Montpellier, dar a ales să revină în țară pentru a contribui la dezvoltarea și modernizarea tratamentului pentru pacienții cu accident vascular cerebral.

„Decizia de a pleca din țară a venit pe fondul a ceea ce dezvoltam în țară și, la acest moment, era vorba de rețeaua de accident vascular cerebral. Am activat în clinica din Universitar ca rezident, alături de doamna profesor Tiu, și am avut o echipă destul de activă în ceea ce privește organizarea și dezvoltarea programului de revascularizare în accidentul vascular cerebral acut. Vorbim de 2015-2016... În România, la acea vreme, se tratau farmacologic sub 0,8% din pacienți. Acum suntem undeva la 90%, ceea ce este o mare realizare.

Evident că în 2015 au devenit disponibile metode invazive de tratament, metode intervenționale de tratament pentru accidentul vascular cerebral acut, și, ca tânăr medic în formare pe partea vasculară, am realizat că acesta este viitorul neurologiei vasculare și, din punctul meu de vedere, este în continuare viitorul neurologiei vasculare, astfel încât am căutat să găsesc cea mai bună formare în acest sens și am plecat peste hotare pentru a mă forma în acest domeniu.

Dar munca cu o echipă care a fost foarte deschisă și foarte susținătoare m-a făcut să mă gândesc din start la posibilitatea de a mă întoarce. Adică, eu sunt neurolog... Pe vremea respectivă, nu puteai să faci această specializare ca fiind neurolog. Țin minte că m-am dus la doctor Bogdan Dorobăț, de la Radiologie Intervențională, de la Universitar, și am spus că vreau să facem trombectomii. Făceam 15-20.

El mi-a spus în 2017: „Dar sunt singur, nu avem asistență, nu avem nimic”. Așa ne-am dus și am făcut trombectomii împreună, încercând să dezvoltăm un sistem. Adică aveai niște oameni cu care puteai să construiești ceva. Asta se întâmpla atunci când eu eram neurolog”, a spus dr. Răzvan Radu.

VEZI ȘI: Surpriză în lumea cărții: Prof. Mariana Badea primește recunoașterea pe care o merita de 26 de ani - interviu

De ce a decis să se întoarcă în România

Dr. Răzvan Radu s-a format timp de doi ani într-un centru de top din străinătate și a decis să se întoarcă în România pentru a contribui la dezvoltarea unui sistem medical eficient și pentru a avea un impact real asupra pacienților.

„Am plecat și m-am format într-un centru foarte mare din străinătate, într-adevăr, unde am stat zi și noapte în spital timp de 2 ani. Am fost implicat în educație la nivel mondial, unul dintre primele centre care au început să trateze accident vascular cerebral ischemic acut în 2009.

Multiple congrese au fost făcute, organizate de acești oameni și împreună cu ei, și după vreo 2 ani, stăteam și vorbeam cu profesorul meu de acolo și îl întrebam: „Tu ce ai face? Ai rămâne aici sau te-ai întoarce în țară să dezvolți în continuare un sistem, să pui umărul la dezvoltarea unui sistem care momentan începe să funcționeze cât de cât, dar e departe de a fi perfect?”. Și el a zis: „Cea mai mare realizare pe care poți să o ai ca medic este să aduci un tratament la cât mai mulți pacienți, să reușești să ai un impact cât mai mare. Nu doar 1, 2, 3”.

Dacă aș fi rămas în Franța, asta a fost atunci gândirea mea, aș fi fost un medic foarte ușor de înlocuit la nivel de sistem. Adică dacă nu eram eu într-o gardă să fac un accident vascular cerebral, acel accident vascular cerebral ar fi fost tratat de altcineva, pentru că ei aveau un sistem, erau 7-8 într-o echipă, aveau diferiți medici. La noi, la vremea respectivă, erau 1-2 oameni în București care făceau asta în mod uzual și nu puteau să trateze toți pacienții.

Astfel încât a fost o decizie foarte importantă să mă întorc la acești oameni care m-au susținut și au vrut să construim ceva împreună și cred că a fost decizia corectă”, a spus dr. Răzvan Radu.

VEZI ȘI: „Dacă se rupe barajul, tăiați-mi mâna dreaptă”. Cine a fost inginerul care și-a pus viața în proiectele României

„În 2 ani am triplat numărul de cazuri tratate la nivelul Spitalului Universitar”

Întors în România, în doar doi ani, dr. Răzvan Radu a crescut semnificativ numărul de cazuri tratate la nivel național, a format echipe noi și a deschis mai multe centre de accident vascular cerebral, demonstrând că pacienții pot beneficia de tratamente moderne și accesibile în spitalele publice din țară.

„Întors în țară, în 2 ani de când am ajuns aici, am triplat numărul de cazuri tratate la nivelul Spitalului Universitar, am reușit să triplăm și la nivel național și este și doctor Dan Mihoc aici, care lucrează împreună cu noi. Formăm oameni noi, deschidem 3-4 centre de accident vascular cerebral, anual, care încep să trateze cazuri acute cu aceeași echipă, cu medicii care ni s-au alăturat din străinătate, și arătăm că se poate și în România.

Mereu e discuția că la noi sunt lipsuri, că la noi nu sunt fonduri, că la noi nu sunt materiale... Vreau să zic că, după ce a fost greu și am vorbit și cu Casa, și cu toată lumea, și cu Ministerul, cred că în 2 ani de zile am reușit în România să tratez pacienți la fel ca în Franța, în aceleași condiții, cu aceleași materiale, într-un spital public, unde totul este un sistem public de sănătate, unde toată lumea participă, este accesibil pentru oricine, indiferent de oră, indiferent de noapte sau de zi, și probabil și cu liste de așteptare ceva mai scurte ca în Franța. Asta este foarte amuzant”, a spus dr. Răzvan Radu.

Video: