Data publicării: 08:06 28 Dec 2025

Nicușor Dan a atacat la CCR legea prin care cimitirele ar putea fi concesionate
Autor: Crişan Andreescu

presedintele romaniei nicusor dan cotroceni
 

Președintele Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională  legea care permite concesionarea cimitirelor către companiile miniere.

Președintele României, Nicușor Dan, a sesizat Curtea Constituțională (CCR) în Ajunul Crăciunului, contestând o modificare legislativă care permite concesionarea directă a cimitirelor și a terenurilor adiacente exploatărilor miniere către operatori privați.

Șeful statului acuză că actul normativ a fost modificat radical în Parlament, transformându-se dintr-o lege banală despre locuri de veci într-un instrument care favorizează companiile miniere, eludând normele de protecție a mediului.

Ștefania Simion, consilier prezidențial pe probleme de mediu, a explicat mecanismul prin care legea a fost alterată, avertizând asupra riscurilor pe care aceasta le implică pentru patrimoniu și români.

„O inițiativă legislativă care, la origine, viza un subiect cât se poate de sobru și sensibil – acordarea locurilor de veci – a reușit performanța de a introduce, pe parcurs, o procedură sui generis de dare în concesiune a perimetrelor miniere. Și nu doar a acestora, ci și a zonelor învecinate, prin atribuire directă”, a precizat consiliera într-o postare publică.

Proiectul legislativ inițial, depus în martie 2025, prevedea doar posibilitatea ca persoanele fizice să poată concesiona locuri de înhumare prin atribuire directă. Însă, forma finală adoptată de Camera Deputaților pe 10 decembrie 2025 schimbă fundamental scopul legii.

Comceptul de „proximitate a exploatărilor miniere active”

Noua variantă permite extinderea concesiunilor miniere nu doar asupra terenurilor proprietate privată a statului, ci și asupra celor din domeniul public, inclusiv cimitire. Mai mult, legea introduce conceptul vag de „proximitate a exploatărilor miniere active”, care ar putea permite extinderi abuzive ale perimetrelor de exploatare.

Administrația Prezidențială a remarcat tactica legislativă folosită, motiv pentru care Nicușor Dan a decis să atace legea la CCR.

„Această combinație legislativă cel puțin creativă nu a trecut neobservată de către Administrația Prezidențială. Curtea Constituțională a fost sesizată, fiind invocate probleme serioase legate de modul în care au fost amestecate domenii distincte, regimuri juridice diferite și proceduri care, în mod normal, ar trebui tratate cu mult mai multă rigoare.

Cazul rămâne un exemplu elocvent despre cum, în România, o lege despre cimitire poate ajunge să reglementeze — pe ușa din dos — concesionarea perimetrelor miniere”, a declarat Ștefania Simion, potrivit romaniatv.net.
 
În sesizarea transmisă CCR pe 24 decembrie, Nicușor Dan invocă încălcarea principiului bicameralismului și al legalității, dar și a dreptului constituțional la un mediu sănătos.

„Art. 35 din Constituție consacră un drept fundamental opozabil statului, iar una dintre obligațiile care revine statului este chiar cea de asigurare a cadrului legislativ pentru exercitarea acestui drept. În executarea acestei obligații, desfășurarea activităților miniere în limitele perimetrelor de prospecțiune, explorare și exploatare și, implicit, punerea în valoare a resurselor minerale a fost reglementată în mod restrictiv, inclusiv din rațiuni ce au în vederea reglementarea protecției mediului, obiectiv de interes public major”, se arată în sesizare.

„Noua soluție legislativă, ce permite extinderea perimetrelor respective în scopul exploatării și valorificării optime a resurselor minerale, prin simpla încheiere a unor contracte de concesiune, eludează întregul regim juridic al punerii în valoare a resurselor minerale (…) în contradicție cu obligația pozitivă a statului de creare a unui cadru legislativ și administrativ care să aibă drept obiectiv prevenirea eficace a daunelor asupra mediului și asupra sănătății umane”, se mai arată în textul sesizării.

