€ 5.0897
|
$ 4.3658
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0897
|
$ 4.3658
 
DCNews Stiri MAE, anunț în legătură cu situația din Iran. Câți români se află în Republica Islamică
Data publicării: 22:02 14 Ian 2026

MAE, anunț în legătură cu situația din Iran. Câți români se află în Republica Islamică
Autor: Ioan-Radu Gava

iran ayatollahul khamaenei Foto: Agerpres

Ministerul Afacerilor Externe continuă acțiunile de pregătire, monitorizare și coordonare în contextul evoluțiilor de securitate din Republica Islamică Iran.

 

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a convocat astăzi, 14 ianuarie, o ședință de coordonare cu echipa MAE, la care au participat ambasadoarea României în Iran, Mirela Grecu, precum și șefii misiunilor diplomatice ale României din Orientul Mijlociu. Discuțiile au vizat analiza detaliată a evoluțiilor recente din regiune și evaluarea scenariilor posibile, precum și calibrarea opțiunilor de acțiune diplomatică și a mecanismelor de coordonare interinstituțională.

În cadrul consultărilor cu diplomații români din regiune, o prioritate a reprezentat-o asigurarea faptului că misiunile diplomatice sunt pregătite să răspundă adecvat oricărui scenariu, în contextul tensiunilor actuale. De asemenea, au fost abordate aspecte legate de viitoarea reuniune a Consiliului Afacerilor Externe al Uniunii Europene, programată la sfârșitul acestei luni, pe agenda căreia situația din Iran și regimul de sancțiuni vor ocupa un loc important.

CITEȘTE ȘI               -             Presa din Italia: SUA pregătesc un atac militar în următoarele 24 ore

“În aceste zile, oameni curajoși își riscă viața și libertatea pentru un viitor mai bun în țara lor. Ne alăturăm condamnărilor ferme ale actelor de violență și de represiune împotriva lor. Libertatea de a protesta pașnic, libertatea de asociere și libertatea de a putea comunica sunt încălcate. Știm din proprie experiență ce înseamnă aceste drepturi în istoria unei țări”, a precizat ministrul Oana Țoiu.

La București, Ministerul Afacerilor Externe a transmis aceste îngrijorări însărcinatului cu afaceri al Republicii Islamice Iran. Totodată, la Teheran, misiunea României se află în strânsă coordonare cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește respectarea prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice.

Protecția cetățenilor români rămâne o prioritate centrală pentru MAE. Ministerul este pregătit să acorde asistență consulară rapidă, indiferent de evoluția situației de securitate. În prezent, nu există solicitări de repatriere din partea celor aproximativ 400 de cetățeni români aflați în Iran. MAE menține un contact constant cu aceștia, inclusiv prin facilitarea mijloacelor de comunicare cu România, utilizând resursele misiunii diplomatice.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ministerul afacerilor externe
iran
revolutie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Franţa, Germania şi Suedia trimit soldați în Groenlanda pentru o misiune militară europeană
Publicat acum 10 minute
Explicațiile primarului privind lipsa apei calde în Capitală
Publicat acum 18 minute
Generozitate MAXIMĂ marca Piedone Jr. Apartamentele au explodat, dar impozitul nu se mai plătește!
Publicat acum 31 minute
Telescopul spațial Hubble ar putea să se prăbușească în curând pe Pământ și să aibă un impact devastator asupra umanității
Publicat acum 33 minute
Fertilizarea in vitro explicată de dr. Erna Stoian (SANADOR): Mituri, etape și șanse reale
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Ian 2026
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Publicat pe 12 Ian 2026
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat pe 12 Ian 2026
PRO TV anunță despărțirea de „La Măruță”. Prima reacție a lui Cătălin Măruță
Publicat pe 12 Ian 2026
Ce salariu lua Cătălin Măruță la PRO TV, conform surselor
Publicat acum 11 ore si 30 minute
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin, la doar 46 de ani
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close