Petre Roman, fost premier al României, a vorbit despre rolul decisiv al Uniunii Europene în menținerea echilibrului mondial și a explicat că viitorul depinde de capacitatea acesteia de a deveni un „superjucător”. De asemenea, acesta a criticat lipsa unui leadership european puternic.

„Cum vedeți situația din Uniunea Europeană, ținând seama de contextul politic, relația cu Statele Unite, situația cu Groenlanda și, desigur, nenorocitul de război din Ucraina, provocat de Federația Rusă?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Ca ministru de externe am inițiat și desfășurat negocierile de aderare a României la Uniunea Europeană. Am încheiat 7 capitole.

Este o temă fundamentală în lume. Ce se întâmplă cu Uniunea Europeană e o temă fundamentală. Echilibrul lumii stă în capacitatea Uniunii Europene de a fi superjucător sau nu. Ar fi excepțional dacă am avea astăzi un leadership al Uniunii Europene care să răspundă acestei sfidări fundamentale pentru întreaga lume.

Uniunea Europeană, poate nu știți, este de departe cea care a finanțat proiecte în domeniul educativ și medical în lumea a treia - în special în Africa, dar și în Asia - dublu cât tot mapamondul împreună. Mult mai mult decât Statele Unite. Asta e Uniunea Europeană.

Sunt multe țări în lume, multe popoare care ar spune: „Noi nu vrem cu americanii, nici cu chinezii, dar cu Uniunea Europeană da”, a spus Petre Roman.

Uniunea Europeană e chemată să joace un rol global

Petre Roman a explicat că Uniunea Europeană este chemată să joace un rol global, dar drumul este unul complicat tocmai din cauza lipsei unor lideri de anvergura celor din trecut.

„Deci spuneți că ar fi pregătit cuibul ca Uniunea Europeană să joace un rol global...”, a completat Bogdan Chirieac.

„E chemată să joace un rol global, dar deocamdată acest drum e complicat și unul dintre motive este că nu mai avem lideri de nivelul celor care au dus Uniunea Europeană unde a fost - adică Helmut Kohl, François Mitterrand, Felipe González și atâția alții. Până și Margaret Thatcher a fost convinsă și a acceptat să aducă Marea Britanie în Uniunea Europeană. Știți bine că acum, în Marea Britanie, o largă majoritate consideră că a fost o imensă tâmpenie ieșirea din UE.

Actualul prim-ministru Starmer vorbește despre cum să se apropie cât mai mult de Uniunea Europeană. Prin urmare, putem conta și pe acest lucru.

Ca să ne referim în mod concret la sfidările la care este supusă Uniunea Europeană, ele sunt cu adevărat uriașe: războiul din Ucraina, relația cu administrația Trump și capacitatea de a mai rezista pe meterezele unei ordini mondiale care este destrămată”, a spus Petre Roman la DC News.

Video: