€ 5.0896
|
$ 4.3626
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3626
 
DCNews Stiri Momentul de glorie așteptat de Donald Trump. Petre Roman: Atunci NATO va dispărea
Data actualizării: 14:59 13 Ian 2026 | Data publicării: 14:58 13 Ian 2026

EXCLUSIV Momentul de glorie așteptat de Donald Trump. Petre Roman: Atunci NATO va dispărea
Autor: Tiberiu Vasile

Soarta Groenlandei și a NATO. Petre Roman „Groenlanda va deveni parte a SUA. Acesta este momentul de glorie pe care îl așteaptă Trump” Petre Roman, fost premier al României. Foto: Crișan Andreescu DC News

Marți, fostul premier al României, Petre Roman, a comentat politica internațională a Statelor Unite, soarta NATO și relația transatlantică, având în vedere dorința lui Donald Trump de a face Groenlanda teritoriu al SUA.

 

Marți, fostul premier al României, Petre Roman, a fost invitatul lui Bogdan Chirieac la DC NEWS. Dialogul s-a concentrat pe relația dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, într-un context internațional tot mai tensionat, marcat de repoziționări strategice și decizii cu efecte pe termen lung asupra echilibrului global.

În cadrul emisiunii, Petre Roman a adus în discuție rolul tot mai important al Groenlandei pe scena geopolitică și a susținut că această regiune o să devină parte a Statelor Unite. Analiza a vizat momentul cheie pe care abia îl așteaptă Trump, ce se află în mintea sa, implicațiile asupra NATO și capacitatea SUA de a produce schimbări fundamentale într-un interval foarte scurt.

Petre Roman: Donald Trump va ocupa Groenlanda

Petre Roman: „Eu personal cred că președintele Trump va ocupa Groenlanda”.

Bogdan Chirieac: „Chiar așa?”

Petre Roman: „Da. A promis-o. Este, în mintea lui, mintea unui om despre care putem să spunem multe, genul de om care lucrează el cu el însuși. Restul sunt pur și simplu acoliți, colaboratori, în orice caz nu-s decidenți. Decident e doar unul, adică el. Ori el a spus că Groenlanda trebuie să fie a Statelor Unite. Pentru el, momentul de glorie, pe care îl așteaptă, ar fi 'dragi compatrioți, fellow americans (nr. dragi americani/compatrioți), vă anunț că teritoriul Statelor Unite s-a mărit cu 2,1 milioane de km pătrați' ”.

Bogdan Chirieac: „Adăugați la cei 9 milioane de km pătrați pe care deja îi are SUA”.

Petre Roman: „Acesta e momentul de glorie”.

Bogdan Chirieac: „Deci, așa o vedeți, domnule prim-ministru?”

Petre Roman: „Nu că așa o văd. Așa o să fie”.

Bogdan Chirieac: „Mă gândeam că se merge pe o idee d-asta juridică, precum Insulele Marshall, Micronezia, Palau, în sensul în care America are...”

Petre Roman: „Nu. El i-a anunțat și s-a angajat ferm în treaba asta. A spus că nu dă la o parte nici opțiunea militară. Groenlanda o să devină teritoriu al SUA”.

Bogdan Chirieac: „Mette Frederiksen, doamna premier a Danemarcei, a anunțat că, în acel moment, NATO se desființează. Cum vedeți?”

Petre Roman:Păi, este adevărat. În acel moment, sensul, toată substanța NATO, s-a pierdut. Marea Britanie, Germania, Franța, chiar dacă nu o să fie de acord cu așa ceva, nu au ce să facă. Ce să facă? Să declare război SUA sau să-i scoată din NATO? NATO s-a născut în jurul Statelor Unite. Mai are sens NATO fără SUA? Evident că nu o să dea SUA afară din NATO, dar trebuie să te pliezi la realitate, și anume că Groenlanda devine parte a Statelor Unite”.

Bogdan Chirieac: „În cazul acesta, cum vedeți lucrurile? Europa trebuie să-și făurească propria forță militară credibilă”.

Petre Roman: „Da, chiar dacă, din păcate, e mult prea devreme. Europa a rămas în convingerea ei că porumbelul și, în același timp, sunt SUA. Așa au fost. Absolut că da, dar nu mai sunt. La ora actuală asistăm la o schimbare structurală pe care eu o simt ca o durere a regimului politic din Statele Unite. (...) Un amendament în Constituție, conform Constituției Americane, poate să fie înlocuit destul de repede printr-un alt amendament. Asta îi dă forță, dar și impredictibilitate în fața altora”.

CITEȘTE ȘI: Groenlanda, noul test major pentru NATO. Chirieac spune care ar putea fi soluția 

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI: 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

groenlanda
sua
america
donald trump
petre roman
bogdan chirieac
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Julio Iglesias, acuzat de viol de două foste angajate
Publicat acum 14 minute
Ambasadorul Republicii Moldova la București, precizări despre reunirea cu România
Publicat acum 28 minute
Ilie Bolojan preia interimatul la Ministerul Educației, după revocarea lui Daniel David
Publicat acum 40 minute
Trump, către iranieni: „Preluați instituțiile!”
Publicat acum 40 minute
Wizz Air accelerează extinderea în România: noi destinații și servicii mai bune pentru pasageri
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Ian 2026
Cinci capete umane, găsite pe plajă, alături de un mesaj de amenințare. Poliția face cercetări
Publicat acum 21 ore si 37 minute
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 4 ore si 51 minute
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Publicat acum 21 ore si 3 minute
PRO TV anunță despărțirea de „La Măruță”. Prima reacție a lui Cătălin Măruță
Publicat pe 11 Ian 2026
Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close