Marți, fostul premier al României, Petre Roman, a fost invitatul lui Bogdan Chirieac la DC NEWS. Dialogul s-a concentrat pe relația dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, într-un context internațional tot mai tensionat, marcat de repoziționări strategice și decizii cu efecte pe termen lung asupra echilibrului global.

În cadrul emisiunii, Petre Roman a adus în discuție rolul tot mai important al Groenlandei pe scena geopolitică și a susținut că această regiune o să devină parte a Statelor Unite. Analiza a vizat momentul cheie pe care abia îl așteaptă Trump, ce se află în mintea sa, implicațiile asupra NATO și capacitatea SUA de a produce schimbări fundamentale într-un interval foarte scurt.

Petre Roman: Donald Trump va ocupa Groenlanda

Petre Roman: „Eu personal cred că președintele Trump va ocupa Groenlanda”.

Bogdan Chirieac: „Chiar așa?”

Petre Roman: „Da. A promis-o. Este, în mintea lui, mintea unui om despre care putem să spunem multe, genul de om care lucrează el cu el însuși. Restul sunt pur și simplu acoliți, colaboratori, în orice caz nu-s decidenți. Decident e doar unul, adică el. Ori el a spus că Groenlanda trebuie să fie a Statelor Unite. Pentru el, momentul de glorie, pe care îl așteaptă, ar fi 'dragi compatrioți, fellow americans (nr. dragi americani/compatrioți), vă anunț că teritoriul Statelor Unite s-a mărit cu 2,1 milioane de km pătrați' ”.

Bogdan Chirieac: „Adăugați la cei 9 milioane de km pătrați pe care deja îi are SUA”.

Petre Roman: „Acesta e momentul de glorie”.

Bogdan Chirieac: „Deci, așa o vedeți, domnule prim-ministru?”

Petre Roman: „Nu că așa o văd. Așa o să fie”.

Bogdan Chirieac: „Mă gândeam că se merge pe o idee d-asta juridică, precum Insulele Marshall, Micronezia, Palau, în sensul în care America are...”

Petre Roman: „Nu. El i-a anunțat și s-a angajat ferm în treaba asta. A spus că nu dă la o parte nici opțiunea militară. Groenlanda o să devină teritoriu al SUA”.

Bogdan Chirieac: „Mette Frederiksen, doamna premier a Danemarcei, a anunțat că, în acel moment, NATO se desființează. Cum vedeți?”

Petre Roman: „Păi, este adevărat. În acel moment, sensul, toată substanța NATO, s-a pierdut. Marea Britanie, Germania, Franța, chiar dacă nu o să fie de acord cu așa ceva, nu au ce să facă. Ce să facă? Să declare război SUA sau să-i scoată din NATO? NATO s-a născut în jurul Statelor Unite. Mai are sens NATO fără SUA? Evident că nu o să dea SUA afară din NATO, dar trebuie să te pliezi la realitate, și anume că Groenlanda devine parte a Statelor Unite”.

Bogdan Chirieac: „În cazul acesta, cum vedeți lucrurile? Europa trebuie să-și făurească propria forță militară credibilă”.

Petre Roman: „Da, chiar dacă, din păcate, e mult prea devreme. Europa a rămas în convingerea ei că porumbelul și, în același timp, sunt SUA. Așa au fost. Absolut că da, dar nu mai sunt. La ora actuală asistăm la o schimbare structurală pe care eu o simt ca o durere a regimului politic din Statele Unite. (...) Un amendament în Constituție, conform Constituției Americane, poate să fie înlocuit destul de repede printr-un alt amendament. Asta îi dă forță, dar și impredictibilitate în fața altora”.

