DCNews Stiri Politico: Risc existențial pentru Europa în 2026. "Vacanța de la istorie" s-a încheiat
Data actualizării: 12:09 13 Ian 2026 | Data publicării: 11:00 13 Ian 2026

Politico: Risc existențial pentru Europa în 2026. "Vacanța de la istorie" s-a încheiat
Autor: Tiberiu Vasile

Risc existențial pentru Europa în 2026. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @fabrikasimf

Politico susține că există un risc existențial pentru Europa în 2026.

 

Potrivit unei analize făcută de Politico, primele zile ale anului arată clar că Europa nu mai poate conta pe liniștea decadelor trecute. Presiunile vin din toate direcțiile. Războiul din Ucraina continuă să destabilizeze regiunea, iar SUA, prin decizii și declarații surprinzătoare, subminează vechile mecanisme de cooperare. Politico atrage atenția că toate acestea sporesc riscul existențial la adresa continentului.

Normele și instituțiile europene sunt puse la încercare, iar ceea ce părea solid începe să se fragilizeze, mai scrie sursa citată. Slăbiciunea guvernelor din Germania, Franța și Regatul Unit, așa-numitele țări „E3”, face continentul și mai vulnerabil.

Transatlanticul, teren minat

Cel mai mare pericol pentru Europa în 2026 vine din relația cu Washingtonul. În 2025, menținerea interesului SUA pentru războiul din Ucraina a fost prioritatea liderilor europeni. Acum însă, această dependență poate fi o capcană. Dacă apar noi tensiuni, de exemplu legate de Groenlanda, diplomația ad-hoc care a funcționat până acum poate deveni imposibil de menținut.

În același timp, Rusia nu face concesii. Planul de pace în 20 de puncte propus de Zelenski și liderii europeni este ignorat. Kremlinul mizează pe slăbirea militară a Ucrainei pentru a forța cedări teritoriale. Dar Politico avertizează că Zelenski, sprijinit de Europa, refuză să cedeze. Continuă atacurile asupra infrastructurii energetice rusești, iar conflictul se prelungește.

Chiar dacă creșterea bugetelor militare europene și livrările de armament american pot menține situația, aceasta rămâne cel mai bun scenariu posibil. Orice deviere poate transforma 2026 într-un an mult mai periculos pentru continent.

Alegerile din Ungaria, decisive

Problema nu e doar Rusia. Europa trebuie să gestioneze și presiunile dinspre SUA. Alegerile din Ungaria vor fi decisive. Viktor Orban se confruntă cu rivalul său Peter Magyar, care reprezintă o amenințare reală pentru actualul guvern. 

Orban încearcă să-și mobilizeze susținătorii, dar campaniile tradiționale nu mai dau rezultate. Situația ilustrează dacă influența externă americană poate aduce aliații săi la putere în continuare, mai spune sursa citată.

Slăbiciunea centrului european

2026 confirmă că centrul politic al Europei este fragil. Franța, Germania și Regatul Unit intră în noul an cu guverne nepopulare și vulnerabile.

În Marea Britanie, Partidul Laburist riscă să piardă alegerile intermediare. Starmer se află sub presiune. În Franța, guvernul nu are buget și parlamentul divizat prelungește criza. Alegerile locale și prezidențiale vor menține tensiunea până în 2027, asta dacă nu se ajunge deja la alegeri anticipate. Germania pare mai stabilă, dar diviziunile ideologice și ascensiunea extremei drepte în landuri pot împiedica reformele esențiale.

Acest context arată că Europa nu mai poate trăi în iluzia liniștii postbelice. Vacanța de la istorie s-a încheiat, scrie Politico.

Un an decisiv pentru Europa

Libertatea, stabilitatea și prosperitatea nu sunt garantate. Viitorul continentului va depinde de modul în care răspunde agresiunilor rusești, de influența sa în conflictul din Ucraina și de capacitatea de a-și menține competitivitatea economică. În plus, trebuie să gestioneze ascensiunea extremei drepte și să facă față presiunilor externe din partea Rusiei, Chinei și chiar SUA. 

2026 nu este doar un an obișnuit. Este un an care definește risc existențial pentru Europa și marchează sfârșitul unei perioade de relativă liniște. Perioada de liniște și stabilitate oferită de „Pax Americana” și de integrarea europeană consolidată după Al Doilea Război Mondial s-a încheiat în mod oficial. Deciziile luate acum vor modela destinul continentului pentru următorul deceniu, concluzionează sursa citată.

CITEȘTE ȘI: Premierul slovac Robert Fico îi cere demisia șefei diplomației UE
 

Comentarii

