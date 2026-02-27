€ 5.0953
Gabriel Nuță-Stoica și Radu Leca, responsabili coaching studenți, s-au întâlnit cu studenții pentru o sesiune practică despre influență, manipulare și puterea comunicării conștiente
Data publicării: 23:19 27 Feb 2026

Gabriel Nuță-Stoica și Radu Leca, responsabili coaching studenți, s-au întâlnit cu studenții pentru o sesiune practică despre influență, manipulare și puterea comunicării conștiente
Autor: Editor Team

studenți studenți

Astăzi, Gabriel Nuță-Stoica și Radu Leca, responsabili coaching studenți, s-au întâlnit cu studenții pentru o sesiune practică despre influență, manipulare și puterea comunicării conștiente.

Punctul central a fost un test cu 45 de întrebări DA/NU, conceput pentru a arăta cât de ușor putem fi influențați de:


- familie și apropiați


- necunoscuți și contexte sociale


- propriile tipare emoționale


Studenții au descoperit unde spun „DA” din vină, presiune, frică sau dorința de a evita conflictul și cum lipsa limitelor clare duce la frustrare și oboseală.


Concluzia: majoritatea de „DA” indică vulnerabilitate la presiune, iar majoritatea de „NU” arată limite personale mai bine definite. Analiza pe secțiuni a evidențiat dacă vulnerabilitatea este emoțională (familie), socială (necunoscuți) sau ține de stilul personal.


Sesiunea a continuat cu „Detectorul de paraziți vocali”, unde studenții și-au monitorizat reciproc expresiile de tip „ăăă”, „gen”, „practic”. Mesajul-cheie: pauza este mai puternică decât umplutura verbală.

Prin „Termometrul Emoțiilor”, fiecare și-a evaluat anxietatea, încrederea și claritatea mentală înainte și după discurs.


Exercițiul „Stop-cadru” a analizat postura, contactul vizual, gestica și ritmul vocii.


Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576


Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027


Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/


„Compas: Comunicarea, primul pas spre succes"

