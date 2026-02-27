Gabriel Nuță-Stoica și Radu Leca, responsabili coaching studenți, s-au întâlnit cu studenții pentru o sesiune practică despre influență, manipulare și puterea comunicării conștiente

Punctul central a fost un test cu 45 de întrebări DA/NU, conceput pentru a arăta cât de ușor putem fi influențați de:



- familie și apropiați



- necunoscuți și contexte sociale



- propriile tipare emoționale



Studenții au descoperit unde spun „DA” din vină, presiune, frică sau dorința de a evita conflictul și cum lipsa limitelor clare duce la frustrare și oboseală.



Concluzia: majoritatea de „DA” indică vulnerabilitate la presiune, iar majoritatea de „NU” arată limite personale mai bine definite. Analiza pe secțiuni a evidențiat dacă vulnerabilitatea este emoțională (familie), socială (necunoscuți) sau ține de stilul personal.



Sesiunea a continuat cu „Detectorul de paraziți vocali”, unde studenții și-au monitorizat reciproc expresiile de tip „ăăă”, „gen”, „practic”. Mesajul-cheie: pauza este mai puternică decât umplutura verbală.

Prin „Termometrul Emoțiilor”, fiecare și-a evaluat anxietatea, încrederea și claritatea mentală înainte și după discurs.



Exercițiul „Stop-cadru” a analizat postura, contactul vizual, gestica și ritmul vocii.



