Compas: Studenții au făcut un test cu Radu Leca. Ne arată cât de ușor ne lăsăm influențați de panică

În cadrul întâlnirii, studenții au făcut un test care arată cât de ușor ne lăsăm influențați de panică, fie că vine din grup, din familie, din știri sau din social media și cât de bine reușim să ne păstrăm calmul și să gândim cu mintea noastră.



Discuțiile au fost deschise și directe, cu exemple din viața reală. Ideea principală? Frica se transmite rapid, dar la fel de repede putem învăța să o filtrăm și să nu reacționăm automat doar pentru că „toți ceilalți” o fac.



Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576



Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027



Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/



„Compas: Comunicarea, primul pas spre succes"