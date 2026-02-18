€ 5.0965
Compas: Studenții au făcut un test cu Radu Leca. Ne arată cât de ușor ne lăsăm influențați de panică
Data actualizării: 11:22 18 Feb 2026 | Data publicării: 08:22 18 Feb 2026

Compas: Studenții au făcut un test cu Radu Leca. Ne arată cât de ușor ne lăsăm influențați de panică
Autor: Editor Team

studenti Compas: Studenții au făcut un test cu Radu Leca. Ne arată cât de ușor ne lăsăm influențați de panică

Marți, Radu Leca, psiholog și responsabil de coaching pentru studenți, s-a întâlnit cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu pentru o discuție sinceră despre un lucru pe care îl trăim cu toții: frica pe care o preluăm de la ceilalți.

În cadrul întâlnirii, studenții au făcut un test care arată cât de ușor ne lăsăm influențați de panică, fie că vine din grup, din familie, din știri sau din social media și cât de bine reușim să ne păstrăm calmul și să gândim cu mintea noastră.


Discuțiile au fost deschise și directe, cu exemple din viața reală. Ideea principală? Frica se transmite rapid, dar la fel de repede putem învăța să o filtrăm și să nu reacționăm automat doar pentru că „toți ceilalți” o fac.


Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576


Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027


Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/


„Compas: Comunicarea, primul pas spre succes"

