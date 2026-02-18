Compas: Studenții au făcut un test cu Radu Leca. Ne arată cât de ușor ne lăsăm influențați de panică

Marți, Radu Leca, psiholog și responsabil de coaching pentru studenți, s-a întâlnit cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu pentru o discuție sinceră despre un lucru pe care îl trăim cu toții: frica pe care o preluăm de la ceilalți.
În cadrul întâlnirii, studenții au făcut un test care arată cât de ușor ne lăsăm influențați de panică, fie că vine din grup, din familie, din știri sau din social media și cât de bine reușim să ne păstrăm calmul și să gândim cu mintea noastră.
Discuțiile au fost deschise și directe, cu exemple din viața reală. Ideea principală? Frica se transmite rapid, dar la fel de repede putem învăța să o filtrăm și să nu reacționăm automat doar pentru că „toți ceilalți” o fac.
Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576
Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027
Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/
„Compas: Comunicarea, primul pas spre succes"
de Anca Murgoci