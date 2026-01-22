Ieri, 21 ianuarie, colegii noștri au fost din nou alături de studenții Universității Titu Maiorescu, unde au continuat activitățile de recrutare în cadrul proiectului "COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes”.



Pe parcursul întâlnirilor, studenții au primit informații complete despre proiect, obiectivele acestuia, beneficiile oferite și oportunitățile de participare, fiind încurajați să se implice activ și să profite de experiențele de practică puse la dispoziție.



Prin aceste demersuri, proiectul COMPAS contribuie la dezvoltarea competențelor de comunicare ale tinerilor și la consolidarea legăturii dintre mediul academic și cel profesional, sprijinind tranziția studenților către piața muncii.



Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576



Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027



Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/



„Compas: Comunicarea, primul pas spre succes"