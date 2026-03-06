€ 5.0937
Data actualizării: 09:43 06 Mar 2026 | Data publicării: 09:21 06 Mar 2026

COMPAS: Studenții descoperă secretele comunicării eficiente cu jurnaliștii
Autor: Editor Team

COMPAS: Studenții descoperă secretele comunicării eficiente cu jurnaliștii

Studenții au avut ocazia să participe la o sesiune interactivă alături de Bogdan Bolojan și Valentin Vîlcu, în care s-a discutat despre unul dintre cele mai importante subiecte din comunicare.

Studenții au avut ocazia să participe la o sesiune interactivă alături de Bogdan Bolojan și Valentin Vîlcu, în care s-a discutat despre unul dintre cele mai importante subiecte din comunicare: gestionarea relației cu presa și identificarea jurnaliștilor relevanți.

În cadrul întâlnirii, studenții au aflat că relația cu presa nu înseamnă trimiterea de informații către cât mai multe redacții, ci o comunicare strategică și bine direcționată. Un comunicator eficient nu trebuie să cunoască sute de jurnaliști, ci să identifice acei 10-15 care contează cu adevărat pentru domeniul său.

Discuțiile au vizat teme esențiale pentru viitorii profesioniști în comunicare:

- cum identifici „beat-ul” jurnalistic, adică domeniul în care un jurnalist este specializat;
- cum alegi jurnaliștii relevanți folosind criterii precum audiența, tonul și influența;
- de ce o bază de date cu jurnaliști trebuie să fie „vie”, actualizată constant și adaptată relațiilor construite în timp.

Studenții au aflat și regulile de aur ale interacțiunii cu presa, precum diferența dintre „on the record”, „off the record” sau „background”, dar și cum funcționează embargo-ul în comunicarea cu jurnaliștii.

Nu au lipsit nici exemplele practice despre:
- cum se face un pitch eficient către presă,
- cum răspunzi rapid solicitărilor jurnaliștilor, dar și care sunt greșelile care pot distruge definitiv relația cu un jurnalist.

Întâlnirea a fost o ocazie excelentă pentru studenți să înțeleagă cum funcționează în realitate relația dintre PR și presă și cât de importantă este credibilitatea în comunicare.

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/ 

compas
