€ 5.0934
|
$ 4.2955
|
DCNews TV
Curs valutar: € 5.0934
|
$ 4.2955
DCNews COMPAS COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes. Întâlniri aplicate, idei concrete și lecții care depășesc teoria
Data actualizării: 18:30 09 Feb 2026 | Data publicării: 13:11 09 Feb 2026

COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes. Întâlniri aplicate, idei concrete și lecții care depășesc teoria
Autor: Editor Team

curtifan

Întâlniri aplicate, idei concrete și lecții care depășesc teoria, alături de studenți curioși, implicați și dornici să înțeleagă cum arată realitatea.

Florin Răvdan, responsabil de formare antreprenorială, s-a întâlnit în redacția DCNews cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu și a deschis o discuție esențială despre ce înseamnă antreprenoriatul în lumea reală.

studenți


Au fost abordate concepte fundamentale: Ce este o întreprindere, tipurile de întreprinderi, diferența dintre antreprenor și întreprinzător, dar și care sunt elementele cheie ce pot transforma o idee într-un proiect sustenabil.


La rândul său, colegul nostru Tudor Curtifan a discutat cu studenții despre lanțurile de producție și aprovizionare, riscurile geopolitice și vulnerabilitățile create de dependența de furnizori unici.


Dezbaterea a atins și diferențele dintre filosofia Just-in-Time care vede stocul ca pe o risipă și strategia Just-in-Case, varianta plasei de siguranță într-o lume tot mai imprevizibilă.


Întâlniri aplicate, idei concrete și lecții care depășesc teoria, alături de studenți curioși, implicați și dornici să înțeleagă cum arată realitatea.


Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576


Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027


Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/


„Compas: Comunicarea, primul pas spre succes"

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 ore si 19 minute
Cum obții un năut mai aromat și mai cremos: Trucul unui bucătar
Publicat acum 6 ore si 33 minute
Michelle Obama domină streamingul la lansarea documentarului „Melania”
Publicat acum 6 ore si 46 minute
Mic dejun bogat în proteine, de inspirație orientală. Îl poți prepara în 10 minute
Publicat acum 7 ore si 3 minute
Ce înseamnă o intervenție de bypass modernă. Explicația prof. dr. Victor Costache (SANADOR) / video
Publicat acum 7 ore si 21 minute
Atașamentul anxios. Radu Leca: De ce iubirea vine cu teamă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 19 minute
Cum obții un năut mai aromat și mai cremos: Trucul unui bucătar
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close