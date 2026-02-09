COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes. Întâlniri aplicate, idei concrete și lecții care depășesc teoria

Florin Răvdan, responsabil de formare antreprenorială, s-a întâlnit în redacția DCNews cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu și a deschis o discuție esențială despre ce înseamnă antreprenoriatul în lumea reală.



Au fost abordate concepte fundamentale: Ce este o întreprindere, tipurile de întreprinderi, diferența dintre antreprenor și întreprinzător, dar și care sunt elementele cheie ce pot transforma o idee într-un proiect sustenabil.



La rândul său, colegul nostru Tudor Curtifan a discutat cu studenții despre lanțurile de producție și aprovizionare, riscurile geopolitice și vulnerabilitățile create de dependența de furnizori unici.



Dezbaterea a atins și diferențele dintre filosofia Just-in-Time care vede stocul ca pe o risipă și strategia Just-in-Case, varianta plasei de siguranță într-o lume tot mai imprevizibilă.



Întâlniri aplicate, idei concrete și lecții care depășesc teoria, alături de studenți curioși, implicați și dornici să înțeleagă cum arată realitatea.



Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576



Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027



Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/



„Compas: Comunicarea, primul pas spre succes"