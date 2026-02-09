Lagăre de exterminare a câinilor. Kola Kariola, imagini din spatele ușilor închise: Acum știm exact. Va exploda cea mai mare infecție pe care am văzut-o vreodată

”Activez în Protecția Animalelor din România și credeți-mă că nu este simplu. Știu bine că, de ani și ani de zile, există lagăre de exterminare a câinilor, există „combinații” între SRL-uri sau ONG-uri și primării, iar aceste combinații există în continuare pentru că instituții ale statului protejează aceste combinații.

Cifrele spun extrem de clar că aceste combinații nu ajută la stoparea înmulțirii necontrolate a câinilor, ci doar la sifonarea banului public prin ucidere cu sânge rece.

De ani și ani de zile se vehiculează în mediul online imagini din aceste lagăre, care mai de care mai cumplite. Sunt imagini pe care oameni de rând sau reprezentanți ai unor ONG-uri le obțin fie că li se permite accesul în adăpost, fie că le fac pe ascuns. Există un moment în care ușile se închid, nimeni nu mai are acces acolo și doar bieții câini mai știu la ce orori sunt supuși.

”Domnilor, nu mai puteți ascunde mizerie. Sute de minute de înregistrări”

Sesizări peste sesizări, plângeri peste plângeri, iar răspunsul autorităților spune întotdeauna că totul este ca laptele și mierea. Domnilor, de data asta vă spunem că nu mai puteți ascunde mizeria. Există sute de minute de înregistrări dintr-un lagăr de exterminare a câinilor. Până acum vedeam datele DSVSA, mai exact cifrele: număr de câini eutanasiați, număr de câini morți din diverse cauze „naturale”. Până acum doar ne imaginam ceea ce se întâmpla în spatele ușilor închise, acum știm exact. Este mult peste ceea ce își poate imagina creierul unui om normal.

Imaginile sunt din luna ianuarie și au fost trimise, așa cum este cursul legal, către autorități.

• Colegiul Medicilor Veterinari din România știe

• Poliția din județ știe

• DSVSA din județ știe

• Șefii Poliției Animalelor din România știu

Banii publici finanțează lagărele de exterminare

A trecut o lună de când știu și nimeni nu a mișcat nimic. Credem cu toții că a sosit momentul să dăm drumul în online la cele mai concludente probe pe care le avem legate de atrocitățile la care sunt supuși câinii.

Vă garantez că până și cei care urăsc câinii se vor revolta atunci când vor vedea imagini de un sadism ieșit din comun.

Vinovații direcți sunt reprezentanții instituțiilor pe care le-am enumerat mai sus și peste 100 de primării care finanțează, prin contracte, aceste atrocități.

”Sperăm să reușim așa, altfel va exploda cea mai mare infecție pe care am văzut-o vreodată”

Nu vrem să vă oripilăm și am prefera ca aceste imagini să nu ajungă în online. Am prefera ca autoritățile să înțeleagă că așa ceva nu trebuie tolerat și să oprească odată aceste orori.

Ne-am propus ca săptămâna viitoare să mergem să batem pe la ușile autorităților, să le prezentăm personal aceste orori și, nu în ultimă instanță, să ajungă la toată presa, la toate televiziunile din România. Ba chiar sunt în stare să mă duc în audiență la Președintele României.

În spatele acestor probe clare nu sunt eu, sunt asociații care au muncit enorm pentru a aduna cele mai clare și oribile probe. Nu vreau să-mi asum meritul, nu este munca mea, dar este obligatoriu să mă asociez cu ei în toate demersurile și, împreună, să reușim să stopăm aceste crime. Nu am dat numele criminalilor, nu am dat nici numele asociațiilor și, așa cum v-am spus, începem să vizităm autoritățile și toate primăriile contractante. Sperăm să reușim așa, altfel va exploda cea mai mare infecție pe care am văzut-o vreodată” scrie Kola Kariola pe Facebook.