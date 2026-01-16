Dorinta de a avea rapid un câine „frumos și blând” îi determină pe mulți cumpărători să ignore semnalele de alarmă atunci când găsesc anunțuri online cu prețuri tentante.

Golden Retrieverii sunt extrem de căutați datorită temperamentului lor docil și versatilității, fiind folosiți ca animale de companie, câini de terapie sau de lucru. Tocmai această popularitate a dus însă la apariția multor vânzători neautorizați, care profită de lipsa de informare a cumpărătorilor.

Ce înseamnă, de fapt, un crescător autorizat

Invitată în emisiunea DC Anima, Cristina Mușat, crescător autorizat de Golden Retriever, a explicat clar diferența dintre un simplu vânzător și un crescător responsabil.

„În primul rând, un câine, pentru a se reproduce, trebuie să-și obține dreptul de montă. Pedigree-ul, adică certificatul care atestă puritatea rasei, nu este suficient pentru a putea fi montat. Indiferent că este femelă sau mascul, câinele trebuie să meargă în expoziții de frumusețe, unde să fie arbitrat de cel puțin trei arbitri diferiți. Masculii trebuie să obțină calificativul excelent, femelele până la foarte bun. Sunt obligați să meargă în expoziții de club de rasă. Din fericire, noi avem în România clubul Golden Retriever și câini de apă. Noi participăm la toate expozițiile de club”, spune aceasta.

Testele medicale care fac diferența

Un aspect esențial, adesea ignorat de cumpărători, îl reprezintă testele de sănătate ale părinților, a căror rezultate se găsesc toate în pedigree.

„Noi facem teste de displazie, pentru că Golden Retriever-ul este un câine predispus genetic. Facem și teste genetice de ochi, de inimă, pentru că nu riscăm ca puii să aibă probleme.

În pedigree-ul câinelui scrie numele părinților și la părinți sunt trecute și testele, dacă sunt făcute. Îmi pare rău că nu am un pedigree, dar am pe telefon poze. Oamenii care ne contactează pe noi crescătorii, există pe grupul The Golden Retriever România pe Facebook o listă cu toți crescătorii și oamenii ne contactează pe rând și cer informații. Dar sunt și oameni care sunt interesați doar de preț. Nu-i interesează absolut nimic din eforturile depuse de noi și tot ce trebuie făcut legal. Pe ei interesează prețul”, mai explică Cristina Mușat.

Ce trebuie să ceară orice viitor stăpân

Potrivit Cristinei Mușat, există două tipuri de cumpărători: cei care cer informații complete și cei interesați exclusiv de preț.

„Procentul este mai mare al persoanelor care pun accent pe teste, pe pedigree, pe toate. Pentru că noi am informat oamenii și tot timpul toți cei care sunt în domeniu, nu numai crescătorii The Golden Retriever, informăm oamenii ce să caute, ce să ceară de la un crescător când vrea un câine indiferent ce rasă. Dar sunt și oameni din a doua tabără”, spune ea.

Un cumpărător informat nu ar trebui să se limiteze la întrebarea „cât costă?”, subliniază specialista:

„În primul rând să ceară pedigree-ul părinților, afișul de crescător, testele de displazie și cele genetice ale părinților, fotografii, filmulețe cu părinții, pot veni în vizită la noi acasă să vadă unde trăiesc și cei mari și cei mici. Apropo de asta fac și eu o paranteză, câinii noștri cresc cu noi în casă, nu avem padocuri, nu dorm afară în frig, dorm în casă cu noi. Cam asta ar trebui să ceară. Da, este important și prețul, pentru că și la crescători autorizați prețurile sunt diferite”.

Golden Retrieverul, mai mult decât un animal de companie

„Golden Retriever-ul pentru mine este un membru al familiei, un alt copil de-al meu, dar pe care îl tratez și ca pe câine. Deci nu doar ca pe un copil, nu doar ne pupăm și ne mângâiem. Așa cum spuneam, lucrăm de mici, îi învățăm să meargă în lesă, să interacționeze cu alți câini, cu alți oameni. Pe scurt, viața mea fără Golden Retriever n-ar putea fi. Și fără câini în general. Repet, de mică am iubit câinii”, a încheiar Cristina Mușat.