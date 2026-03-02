Anunțul Germaniei privind conflictul din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat

Germania nu se va alătura operaţiunii SUA şi a Israelului împotriva Iranului, a declarat luni ministrul de externe german Johann Wadephul, în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu continuă să se extindă, relatează dpa şi Agerpres.

Guvernul german "nu are intenţia de a participa", a insistat Wadephul într-o declaraţie pentru staţia de radio Deutschlandfunk, la două zile după ofensiva declanşată de SUA şi Israel sâmbătă împotriva Iranului.

Spre deosebire de Regatul Unit, care a decis să permită SUA să folosească bazele sale din regiune pentru a distruge rachete şi platforme de lansare a rachetelor iraniene, Germania nu are baze similare în zonă.

"De asemenea, nu avem resursele militare necesare", a explicat şeful diplomaţiei germane. Cu toate acestea, ministrul a declarat că soldaţii germani "s-ar apăra dacă ar fi atacaţi". Unităţi ale Bundeswehr-ului (armata Germaniei) staţionează în prezent în Iordania şi Irak. "Din perspectiva germană, nu vor exista alte măsuri dincolo de acestea", a adăugat el.

Iranul, amenințare pentru Europa și Germania

Întrebat dacă atacul asupra Iranului contravine dreptului internaţional, Wadephul a spus "desigur, există îndoieli în legătură cu asta, nu există nicio îndoială în această privinţă", notează dpa.

Totuşi, ministrul german de externe a insistat că "Iranul reprezintă o ameninţare considerabilă, nu doar pentru Israel şi regiunea respectivă, ci şi pentru Germania şi Europa".

Evocând "programul de rachete balistice semnificativ al Teheranului", Wadephul a spus că "acestea sunt rachete cu o rază care ameninţă de asemenea Europa".

Regimul iranian a "fost întotdeauna hotărât" să "acţioneze împotriva Europei şi a intereselor europene" şi ameninţă Germania cu "acţiuni teroriste", a argumentat el.

Ministrul a subliniat ameninţarea reprezentată de Iran, care "lansează atacuri cibernetice împotriva Germaniei", indicând că Teheranul sprijină războiul Rusiei în Ucraina.

