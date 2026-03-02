€ 5.0972
DCNews Stiri Anunțul Germaniei privind conflictul din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat
Data actualizării: 12:45 02 Mar 2026 | Data publicării: 12:42 02 Mar 2026

Anunțul Germaniei privind conflictul din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat
Autor: Elena Aurel

razboi conflict Sursa foto: Freepik, @The Yuri Arcurs Collection

Germania a anunțat luni poziția sa oficială în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Germania nu se va alătura operaţiunii SUA şi a Israelului împotriva Iranului, a declarat luni ministrul de externe german Johann Wadephul, în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu continuă să se extindă, relatează dpa şi Agerpres. 

Guvernul german "nu are intenţia de a participa", a insistat Wadephul într-o declaraţie pentru staţia de radio Deutschlandfunk, la două zile după ofensiva declanşată de SUA şi Israel sâmbătă împotriva Iranului.

Spre deosebire de Regatul Unit, care a decis să permită SUA să folosească bazele sale din regiune pentru a distruge rachete şi platforme de lansare a rachetelor iraniene, Germania nu are baze similare în zonă.

"De asemenea, nu avem resursele militare necesare", a explicat şeful diplomaţiei germane. Cu toate acestea, ministrul a declarat că soldaţii germani "s-ar apăra dacă ar fi atacaţi". Unităţi ale Bundeswehr-ului (armata Germaniei) staţionează în prezent în Iordania şi Irak. "Din perspectiva germană, nu vor exista alte măsuri dincolo de acestea", a adăugat el.

VEZI ȘI: Atacul lui Trump asupra Iranului zguduie o mare economie a lumii: Cine riscă să devină marea perdantă în urma conflictului

Iranul, amenințare pentru Europa și Germania

Întrebat dacă atacul asupra Iranului contravine dreptului internaţional, Wadephul a spus "desigur, există îndoieli în legătură cu asta, nu există nicio îndoială în această privinţă", notează dpa.

Totuşi, ministrul german de externe a insistat că "Iranul reprezintă o ameninţare considerabilă, nu doar pentru Israel şi regiunea respectivă, ci şi pentru Germania şi Europa".

Evocând "programul de rachete balistice semnificativ al Teheranului", Wadephul a spus că "acestea sunt rachete cu o rază care ameninţă de asemenea Europa".

Regimul iranian a "fost întotdeauna hotărât" să "acţioneze împotriva Europei şi a intereselor europene" şi ameninţă Germania cu "acţiuni teroriste", a argumentat el.

Ministrul a subliniat ameninţarea reprezentată de Iran, care "lansează atacuri cibernetice împotriva Germaniei", indicând că Teheranul sprijină războiul Rusiei în Ucraina. 

VEZI ȘI: Ce s-a întâmplat cu elevii rămași blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

germania
iran
sua israel iran
orientul mijlociu
Comentarii

