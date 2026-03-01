Celebrul hotel Burj al-Arab, în flăcări. Incident și pe Aeroportul Internațional Dubai: 4 persoane rănite / video

Patru persoane au fost rănite după un incident pe aeroportul internațional Dubai, a declarat biroul de presă al orașului citat de Sky News.

„Aeroporturile din Dubai confirmă că o sală de la Aeroportul Internațional Dubai (DXB) a suferit daune minore într-un incident, care a fost rapid ținut sub control”, a declarat acesta pe rețelele de socializare.

„Echipele de intervenție de urgență au fost imediat desfășurate și gestionează situația în coordonare cu autoritățile. Patru angajați au suferit răni și au primit asistență medicală promptă. Datorită planurilor de urgență deja existente, majoritatea terminalelor au fost anterior golite de pasageri”, se mai arată în informarea biroului de presă din Dubai.

Într-o declarație ulterioară, biroul de presă a declarat că un incendiu minor a avut loc pe fațada exterioară a Burj Al Arab, după ce o dronă a fost interceptată, iar resturile căzut acolo.

Nu au fost raportate victime în urma incidentului.

Cu toate acestea, corespondentul Sally Lockwood de la Sky News spune că circulă online imagini cu aeroportul din Dubai lovit de o rachetă.

„Am avut două serii de bubuituri puternice și alerte de urgență pentru a ne adăposti”, a spus aceasta.

ÚLTIMA HORA: ???????????????? Irán ataca el famoso hotel Burj Al-Arab en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.pic.twitter.com/p7Tl2PSk0j — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) February 28, 2026