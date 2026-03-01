€ 5.0953
DCNews Stiri Celebrul hotel Burj al-Arab, în flăcări. Incident și pe Aeroportul Internațional Dubai: 4 persoane rănite / video
Data publicării: 01:01 01 Mar 2026

Celebrul hotel Burj al-Arab, în flăcări. Incident și pe Aeroportul Internațional Dubai: 4 persoane rănite / video
Autor: Ioan-Radu Gava

hotelul burj al arab di dubai Foto: Unsplash

În ciuda informațiilor despre uciderea liderului suprem al Iranului, atacurile cu rachete ale Teheranului continuă și țintesc obiective civile din alte țări din Orientul Mijlociu.

Patru persoane au fost rănite după un incident pe aeroportul internațional Dubai, a declarat biroul de presă al orașului citat de Sky News.

„Aeroporturile din Dubai confirmă că o sală de la Aeroportul Internațional Dubai (DXB) a suferit daune minore într-un incident, care a fost rapid ținut sub control”, a declarat acesta pe rețelele de socializare.

„Echipele de intervenție de urgență au fost imediat desfășurate și gestionează situația în coordonare cu autoritățile. Patru angajați au suferit răni și au primit asistență medicală promptă. Datorită planurilor de urgență deja existente, majoritatea terminalelor au fost anterior golite de pasageri”, se mai arată în informarea biroului de presă din Dubai.

CITEȘTE ȘI                -             Iranienii celebrează lichidarea lui Ali Khamenei: Chiuituri, frenezie și focuri de artificii la Teheran / video viral

Într-o declarație ulterioară, biroul de presă a declarat că un incendiu minor a avut loc pe fațada exterioară a Burj Al Arab, după ce o dronă a fost interceptată, iar resturile căzut acolo.

Nu au fost raportate victime în urma incidentului.

Cu toate acestea, corespondentul Sally Lockwood de la Sky News spune că circulă online imagini cu aeroportul din Dubai lovit de o rachetă.

„Am avut două serii de bubuituri puternice și alerte de urgență pentru a ne adăposti”,  a spus aceasta.

CITEȘTE ȘI              -              Momentul în care o statuie a lui Ali Khamenei e dată jos de iranienii ieșiți pe străzi / video viral

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dubai
burj al arab
iran
razboi
