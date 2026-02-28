Donald Trump monitorizează atacul asupra Iranului din Mar-a-Lago, împreună cu echipa sa de securitate

Preşedintele american, Donald Trump, supraveghează împreună cu echipa sa de securitate naţională atacul la scară largă împotriva Iranului, lansat sâmbătă de Statele Unite şi Israel, din reşedinţa sa privată din Mar-a-Lago, Florida, transmite EFE, potrivit Agerpres.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a informat că Trump a urmărit întreaga noapte operaţiunea, botezată de Statele Unite "Furie Epică" (Epic Fury), şi că a vorbit la telefon cu primul ministru israelian, Benjamin Netanyahu.

"Preşedintele şi echipa sa de securitate naţională vor continua să monitorizeze îndeaproape situaţia pe tot parcursul zilei", a declarat Leavitt.

Tot de la Mar-a-Lago, unde Trump îşi petrece de obicei weekendurile, republicanul a transmis în zori mesajul video, prin intermediul reţelei sale Truth Social, în care a anunţat lansarea atacului împotriva Iranului, al cărui obiectiv final este căderea regimului.

Conform surselor oficiale, secretarul de stat Marco Rubio a informat despre atac, în prealabil, şapte dintre cei opt membri ai aşa-numitului Grup al celor Opt, din care fac parte liderii republicani şi democraţi ai Camerei Reprezentanţilor şi ai Senatului.

De asemenea, Pentagonul a informat Comisia pentru Servicii Armate a Congresului despre operaţiune când atacurile erau deja în desfăşurare.

Mai mulţi congresmeni democraţi au denunţat faptul că nu au fost avertizaţi cu privire la atac şi acuză Guvernul că a iniţiat un război mascat fără a trece prin Congres, care are autoritatea de a autoriza un conflict militar în exterior.

Statele Unite şi Israelul au lansat sâmbătă un atac împotriva unor ţinte din Teheran şi alte oraşe din Iran, care a răspuns prin lansarea de rachete către teritoriul israelian şi bazele militare americane din întreaga regiune.