Alertă în Israel. Fostul purtător de cuvânt al lui Netanyahu a întrerupt legătura cu Antena 3 pentru a merge în buncăr

Un moment brusc a avut loc în direct la Antena 3 CNN, în timpul unei intervenții a lui Eylon Levy, fost purtător de cuvânt al premierului israelian Benjamin Netanyahu.

Invitat în emisiunea lui Mihai Gâdea, Eylon Levy urma să ia cuvântul în direct, însă a fost nevoit să întrerupă intervenția după ce a primit o alertă pe telefon. Acesta a explicat că trebuie să părăsească imediat legătura pentru a merge să se adăpostească.

Momentul a surprins atât moderatorul, cât și telespectatorii, intervenția fiind întreruptă brusc din cauza situației de securitate semnalate prin alerta primită de invitat.

"Îmi pare rău, am primit alerta pe telefon chiar acum. Trebuie să ne adăpostim", a spus Eylon Levy.