Incendiu pe celebra insulă artificială Palm Jumeirah. 4 persoane au fost rănite

Doi martori au declarat pentru AFP că au auzit o explozie şi au văzut un nor de fum ridicându-se deasupra Palm Jumeirah, emblematica insulă artificială din Dubai, în momentul în care Iranul a ripostat în regiunea Golfului Persic la atacurile americane şi israeliene, informează AFP.

Unul dintre martori a declarat că a văzut un fum negru şi dens ridicându-se deasupra unui hotel situat pe insula Palm Jumeirah şi a auzit sirenele unor ambulanţe care se îndreptau spre locul respectiv.

Locuitorii din Dubai şi jurnaliştii AFP aflaţi la faţa locului au auzit mai multe explozii puternice după acea primă explozie, scrie Agerpres.

"Autorităţile din Dubai confirmă că un incident a avut loc într-o clădire din zona Palm Jumeirah. Echipele de urgenţă au fost trimise imediat la faţa locului, iar zona a fost secirzitate. Departamentul de Apărare Civilă din Dubai confirmă că incendiul este sub control. Patru persoane au fost rănite şi au fost transferate la unităţi medicale din zonă. Siguranţa şi bunăstarea rezidenţilor şi a vizitatorilor rămâne cea mai mare prioritate. Autorităţile continuă să ia toate măsurile necesare pentru a proteja publicul. Oamenii sunt îndemnaţi să rămână calmi, să se bazeze pe informaţii verificate din surse oficiale şi să se abţină de la a distribui imagini sau videoclipuri pe social-media", a transmis Dubai Media Office pe X.