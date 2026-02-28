€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Stiri Incendiu pe celebra insulă artificială Palm Jumeirah. 4 persoane au fost rănite
Data actualizării: 18:31 28 Feb 2026 | Data publicării: 18:25 28 Feb 2026

Incendiu pe celebra insulă artificială Palm Jumeirah. 4 persoane au fost rănite
Autor: Florin Răvdan

x teheran Captura Facebook

Un incendiu ar fi izbucnit pe celebra insulă Palm Jumeirah, din Dubai.

Doi martori au declarat pentru AFP că au auzit o explozie şi au văzut un nor de fum ridicându-se deasupra Palm Jumeirah, emblematica insulă artificială din Dubai, în momentul în care Iranul a ripostat în regiunea Golfului Persic la atacurile americane şi israeliene, informează AFP.

Unul dintre martori a declarat că a văzut un fum negru şi dens ridicându-se deasupra unui hotel situat pe insula Palm Jumeirah şi a auzit sirenele unor ambulanţe care se îndreptau spre locul respectiv.

Locuitorii din Dubai şi jurnaliştii AFP aflaţi la faţa locului au auzit mai multe explozii puternice după acea primă explozie, scrie Agerpres. 

"Autorităţile din Dubai confirmă că un incident a avut loc într-o clădire din zona Palm Jumeirah. Echipele de urgenţă au fost trimise imediat la faţa locului, iar zona a fost secirzitate. Departamentul de Apărare Civilă din Dubai confirmă că incendiul este sub control. Patru persoane au fost rănite şi au fost transferate la unităţi medicale din zonă. Siguranţa şi bunăstarea rezidenţilor şi a vizitatorilor rămâne cea mai mare prioritate. Autorităţile continuă să ia toate măsurile necesare pentru a proteja publicul. Oamenii sunt îndemnaţi să rămână calmi, să se bazeze pe informaţii verificate din surse oficiale şi să se abţină de la a distribui imagini sau videoclipuri pe social-media", a transmis Dubai Media Office pe X. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dubai
palm jumeirah
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Incendiu pe celebra insulă artificială Palm Jumeirah. 4 persoane au fost rănite
Publicat acum 16 minute
”Bogații” cu apartamente în Dubai plâng. Imobiliarele, lovite de Epic Fury
Publicat acum 51 minute
Ținta atacului asupra Iranului. Diferenţa faţă de atacul din vara anului 2025
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Ali Khamenei este în viaţă, anunţă televiziunea iraniană. Ministrul iranian de Externe confirmă
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU, după atacurile asupra Iranului
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 10 minute
Valuri de rachete interceptate de Emiratele Arabe Unite. Explozii în Abu Dhabi, Dubai/ Imagini video din Doha
Publicat acum 9 ore si 47 minute
Israelul, "lovituri preventive" asupra Iranului, coordonate cu SUA. Update: Prima reacţie a NATO - LIVE TEXT
Publicat acum 4 ore si 14 minute
Epic Fury, atacul care depășește tot ce s-a văzut. Ofensiva SUA - Israel, demonstrație de forță fără precedent față de Teheran/ Gen. Mîndrescu: Când se vor opri
Publicat acum 10 ore si 0 minute
Horoscop 28 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 9 ore si 11 minute
Atac "preventiv" al Israelului asupra Iranului. Chirieac: Suntem în zorii unui Al Treilea Război Mondial
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close