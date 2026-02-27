€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Stiri Haos în Executiv: Ordonanță din bucăți pentru reducerile de impozite. Elena Cristian: Ilie Bolojan parcă l-a prins pe Dumnezeu de picior, i se luminează fața
Data publicării: 15:30 27 Feb 2026

Haos în Executiv: Ordonanță din bucăți pentru reducerile de impozite. Elena Cristian: Ilie Bolojan parcă l-a prins pe Dumnezeu de picior, i se luminează fața
Autor: Tiberiu Vasile

Haos în executiv: Ordonanță „lipită” din bucăți pentru reducerile de impozite. Elena Cristian: Ce se întâmplă cu banii celor care au plătit deja? Guvernul Bolojan gov.ro

Guvernul a adoptat reducerile de impozite printr-o procedură de avarie, după ce ordonanța inițială a rămas fără avizele necesare. Totuși, încă nu știm ce se întâmplă cu românii care au plătit deja taxele mărite abuziv.

Guvernul a dat, astăzi, un nou exemplu de improvizație administrativă, după ce proiectul privind reducerile de taxe și impozite nu s-a mai regăsit pe ordinea de zi din lipsa avizelor obligatorii. Presat de timp, premierul Ilie Bolojan a forțat adoptarea unor modificări de lege printr-o procedură ocolitoare: o parte dintre amendamente au fost desprinse din ordonanța care nu avea avize și „lipite” de o altă ordonanță care îndeplinea condițiile formale. Măsura, deși legală, ridică semne de întrebare în privința corectitudinii procedurale și a modului în care sunt luate deciziile cu impact direct asupra contribuabililor. Reducerile de impozite adoptate în grabă vizează doar categorii limitate de români, în timp ce haosul legislativ de la începutul anului continuă să producă efecte. Concret, de aceste reduceri beneficiază doar persoanele vulnerabile, precum românii cu handicap grav, și proprietarii de locuințe vechi, cu vechime de peste 50 sau 100 de ani. Subiectul a fost comentat de analistul DC Business, Elena Cristian, într-o intervenție la România TV.

Haosul din guvernul Bolojan

„Haosul a apărut încă de la instalarea acestui Guvern, mai ales pentru mediul de afaceri. Pentru ei nu e haos, să ne înțelegem. E un haos pentru românul de rând, pentru mediul de afaceri, pentru companii și alții. Vorbim de niște măsuri luate doar de ochii lumii. Mă uitam acum pe acest pachet de lansare economică, de măsuri economice, care sunt acoperite până în 2032. Altfel spus, majorările de taxe se aplică de azi sau de mâine, iar stimularea economică s-a oprit în următorii ani, în funcție de guvern, de ce urmează, de ce au chef. Până în 2032 mai vedem noi ce programe pot fi implementate sau nu.

"Guvernul să ne răspundă la ceea ce ne întrebăm cu toții"

Atunci, eu îi întreb dacă s-a gândit cineva că, poate, unele persoane aflate în situația de a beneficia de o reducere de taxe au plătit deja aceste taxe. Eu n-am văzut pe nicăieri să spună că o să-ți dea banii înapoi sau ce se va întâmpla imediat dacă ai plătit deja. Ce se întâmplă cu cei care au vrut să fie corecți cu statul român și au plătit fără să beneficieze de bonificația respectivă? România este în haos și eu cred că lucrurile nu se vor opri nici măcar în perioada următoare. Știm că domnul Bolojan este fericit doar când taie sau când dă afară oamenii. Orice pumn dat populației este fericirea supremă a domnului premier Ilie Bolojan. Când vorbește de concedieri i se luminează fața, iar când vorbește de majorări de taxe și impozite pare că l-a prins pe Dumnezeu de picior. Pare că asta e țelul lui suprem, despre asta vorbim. Așteptăm ca guvernul să ne răspundă la ceea ce ne întrebăm cu toții și, anume, pentru cei care au plătit deja... ce se întâmplă cu banii lor”, s-a întrebat Elena Cristian.

CITEȘTE ȘI: Război total! Elena Cristian (DC BUSINESS), pariul despre PSD care a încins spiritele la RTV. Daniel Zamfir: S-ar putea să câștigați
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
elena cristian
guvern bolojan
taxe impozite
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Reduceri de taxe incomplete pentru persoanele cu handicap și privilegii pentru șefii din administrație. Bogdan Chirieac: Premierul Bolojan nu a vrut să pară un astfel de om
Publicat acum 17 minute
Un bărbat a intrat peste o femeie în casă și a amenințat-o cu moartea pentru a accepta cererea sa de prietenie pe Facebook
Publicat acum 35 minute
Nicușor Dan răspunde acuzațiilor de malversațiuni financiare în campania electorală. PÎCCJ a fost sesizat din 2025
Publicat acum 41 minute
Explozie și incendiu într-un apartament din Craiova. Echipajele de urgență intervin la fața locului
Publicat acum 46 minute
Satellite Connect Europe se lansează pentru a furniza conectivitate prin satelit, direct către dispozitive, operatorilor de telefonie mobilă din Europa
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 7 minute
Ambasadorul SUA în Israel, către angajații săi: Găsiți un avion către orice destinație. Astăzi!
Publicat acum 7 ore si 30 minute
Schimbare privind bonurile fiscale, importantă și pentru cetățeni și pentru companii. Apare un nou sistem - ce presupune asta
Publicat acum 9 ore si 6 minute
Horoscop 27 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 44 minute
Afacerea care se va transforma în doar câteva zile într-un business de zeci de milioane de euro
Publicat acum 3 ore si 43 minute
Ce au găsit anchetatorii în ”spatele” clubului de noapte The Buddhist, din București FOTO VIDEO
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close