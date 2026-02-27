Haos în Executiv: Ordonanță din bucăți pentru reducerile de impozite. Elena Cristian: Ilie Bolojan parcă l-a prins pe Dumnezeu de picior, i se luminează fața

Guvernul a dat, astăzi, un nou exemplu de improvizație administrativă, după ce proiectul privind reducerile de taxe și impozite nu s-a mai regăsit pe ordinea de zi din lipsa avizelor obligatorii. Presat de timp, premierul Ilie Bolojan a forțat adoptarea unor modificări de lege printr-o procedură ocolitoare: o parte dintre amendamente au fost desprinse din ordonanța care nu avea avize și „lipite” de o altă ordonanță care îndeplinea condițiile formale. Măsura, deși legală, ridică semne de întrebare în privința corectitudinii procedurale și a modului în care sunt luate deciziile cu impact direct asupra contribuabililor. Reducerile de impozite adoptate în grabă vizează doar categorii limitate de români, în timp ce haosul legislativ de la începutul anului continuă să producă efecte. Concret, de aceste reduceri beneficiază doar persoanele vulnerabile, precum românii cu handicap grav, și proprietarii de locuințe vechi, cu vechime de peste 50 sau 100 de ani. Subiectul a fost comentat de analistul DC Business, Elena Cristian, într-o intervenție la România TV.

Haosul din guvernul Bolojan

„Haosul a apărut încă de la instalarea acestui Guvern, mai ales pentru mediul de afaceri. Pentru ei nu e haos, să ne înțelegem. E un haos pentru românul de rând, pentru mediul de afaceri, pentru companii și alții. Vorbim de niște măsuri luate doar de ochii lumii. Mă uitam acum pe acest pachet de lansare economică, de măsuri economice, care sunt acoperite până în 2032. Altfel spus, majorările de taxe se aplică de azi sau de mâine, iar stimularea economică s-a oprit în următorii ani, în funcție de guvern, de ce urmează, de ce au chef. Până în 2032 mai vedem noi ce programe pot fi implementate sau nu.

"Guvernul să ne răspundă la ceea ce ne întrebăm cu toții"

Atunci, eu îi întreb dacă s-a gândit cineva că, poate, unele persoane aflate în situația de a beneficia de o reducere de taxe au plătit deja aceste taxe. Eu n-am văzut pe nicăieri să spună că o să-ți dea banii înapoi sau ce se va întâmpla imediat dacă ai plătit deja. Ce se întâmplă cu cei care au vrut să fie corecți cu statul român și au plătit fără să beneficieze de bonificația respectivă? România este în haos și eu cred că lucrurile nu se vor opri nici măcar în perioada următoare. Știm că domnul Bolojan este fericit doar când taie sau când dă afară oamenii. Orice pumn dat populației este fericirea supremă a domnului premier Ilie Bolojan. Când vorbește de concedieri i se luminează fața, iar când vorbește de majorări de taxe și impozite pare că l-a prins pe Dumnezeu de picior. Pare că asta e țelul lui suprem, despre asta vorbim. Așteptăm ca guvernul să ne răspundă la ceea ce ne întrebăm cu toții și, anume, pentru cei care au plătit deja... ce se întâmplă cu banii lor”, s-a întrebat Elena Cristian.

