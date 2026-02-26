€ 5.0955
|
$ 4.3204
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0955
|
$ 4.3204
 
DCNews Stiri Lecția lui Maiorescu pentru România. Ce putem învăța astăzi de la el / video
Data actualizării: 18:11 26 Feb 2026 | Data publicării: 18:10 26 Feb 2026

EXCLUSIV Lecția lui Maiorescu pentru România. Ce putem învăța astăzi de la el / video
Autor: Elena Aurel

tricolor-2_01437200 Drapel Romania

Titu Maiorescu rămâne unul dintre reperele fundamentale ale culturii și gândirii critice românești, iar teoria sa despre formele fără fond este mai actuală ca oricând.

Titu Maiorescu, una dintre marile personalități ale culturii române, a fost critic literar, profesor universitar, om politic și fondator al societății Junimea. Acesta a avut un parcurs academic strălucit în marile centre universitare europene, însă a renunțat la o carieră promițătoare în Occident pentru a se întoarce acasă și pentru a contribui la dezvoltarea țării. 

Prof. univ. dr. Dumitru Borțun, președintele Juriului de Onoare al Asociației Române de Relații Publice, a vorbit despre Titu Maiorescu și a explicat că acesta avea o conștiință misionară, specifică iluminismului.

Întrebat dacă se poate vorbi despre o jertfă a lui Titu Maiorescu, profesorul a răspuns că acesta a avut o conștiință națională puternică și a ales să se implice activ în viața publică în locul unei cariere în Occident. 

Prin activitatea sa, Titu Maiorescu a susținut generația marilor clasici și a avut un rol decisiv în afirmarea lui Mihai Eminescu, rămânând până astăzi un reper al culturii și al spiritului critic românesc. 

„Maiorescu avea o conștiință misionară. Prin asta eu cred că el se înscrie în lunga linie a copiilor iluminismului. El a fost un copil al iluminismului, acest proiect de societate în care se pune problema luminării maselor prin rațiune, prin cunoaștere, prin educație și mai ales prin învățământ. Deci Maiorescu a avut această conștiință misionară de a veni în România și de a contribui la demararea unei țări care era la începutul destinului său european”, a spus prof. univ. dr. Dumitru Borțun. 

„Se poate vorbi de o jertfă, de un sacrificiu?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului. 

„Da, e o conștiință națională, o conștiință patriotică, o conștiință de stat, pentru că el a gândit tot timpul și ca un om de stat, mai ales când a elaborat teoria formelor fără fond. El a avut această viziune asupra vieții sale și rolului pe care voia să îl joace, pentru că putea să se retragă într-un campus universitar, care există în Occident, în care să-și găsească confirmarea și slava acolo. Nu!

Asta înseamnă că nu era un om egocentric, nu era un narcisist. Era un om care se deschidea către alții și în loc să se iubească pe sine, îi iubea pe ceilalți. El este extrem de actual astăzi prin teoria formelor fără fond”, a spus prof. univ. dr. Dumitru Borțun. 

VEZI ȘI: Secretul performării, vechi de un secol, dezvăluit de Dumitru Borțun. De ce niciun ministru nu poate reforma școala românească / video

Ce spune teoria formelor fără fond

Prof. univ. dr. Dumitru Borțun a explicat că teoria formelor fără fond, formulată de Titu Maiorescu, susține că împrumutarea mecanică a instituțiilor, ideologiilor sau modelelor culturale din Occident nu este eficientă dacă nu există un fond care să le susțină. Potrivit acestuia, mai întâi trebuie dezvoltat fondul intern, iar apoi acesta va genera în mod natural formele potrivite.

„În articolul său împotriva direcției actuale, Maiorescu arată că felul în care noi împrumutăm din Occident instituții, ideologii, forme de creație literară și chiar filozofie este o formă nenaturală, neorganică și superficială, pentru că noi nu avem fondul necesar care să genereze aceste forme”, a spus prof. univ. dr. Dumitru Borțun. 

„Deci să nu imităm, să nu abordăm această chestiune mimetică, să copiem forme, ci întâi să creăm fondul care să genereze formele”, a completat Sorin Ivan. 

„Să lucrăm la fond și atunci când fondul va ajunge într-un anumit stadiu de maturizare, va genera el însuși forma adecvată. Numai că asta ia timp și asta i-au reproșat și adversarii. Că el se lasă în seama legității leneșe a istoriei și că ar trebui să accelerăm treaba asta.

Cum spunea Lovinescu, este benefică și această aducere a formelor străine, pentru că până la urmă și forma creează fondul.

Vreau să vă spun cu mâna pe inimă: Dacă ne uităm în jurul nostru astăzi, ne îndoim de acest lucru. Formele nu creează întotdeauna fondul. Avem foarte multe instituții ale statului care sunt croite după calapod occidental, după calapodul constituțiilor străine, după calapodul democrației liberale, dar care nu funcționează, pentru că fondul le lipsește”, a spus prof. univ. dr. Dumitru Borțun la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV și Părinți și Pitici.

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dumitru bortun
titu maiorescu
sorin ivan
DC EDU
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 35 minute
Comisia Europeană cere anchetă antifraudă în cazul lui Peter Mandelson pentru legăturile cu Jeffrey Epstein
Publicat acum 47 minute
Război total! Elena Cristian (DC BUSINESS), pariul despre PSD care a încins spiritele la RTV. Daniel Zamfir: S-ar putea să câștigați
Publicat acum 53 minute
Cum alegi tabla plată potrivită pentru construcții rezistente și durabile – ghid practic de selecție
Publicat acum 58 minute
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România / foto în articol
Publicat acum 1 ora si 31 minute
Iarna s-ar putea întoarce. Elena Mateescu (ANM), avertisment pentru cetățeni / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 57 minute
Grindeanu, sunat de Emil Boc. Semnal de alarmă de la Cluj
Publicat acum 13 ore si 43 minute
Horoscop 26 februarie 2026. Mercur retrogradează în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 41 minute
Semnal de la vârful BNR: ”O asemenea aventură ne-ar îngropa”. Momentul în care România a pierdut 8 mld. de euro în 2 zile
Publicat acum 7 ore si 45 minute
Performanța României care ”deranjează foarte mult”. Planul din Guvern dezvăluit de ministrul Barbu: Nimeni nu ne mai poate bate la nivelul UE
Publicat acum 10 ore si 22 minute
Trump îl atacă dur pe Robert De Niro după apelul actorului la „alungarea” administrației: Un bolnav
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close