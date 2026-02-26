€ 5.0953
Stiri

DCNews Stiri Femeie sechestrată și bătută 3 zile de propriul soț. Fiul lor a sunat la 112
Data publicării: 08:30 26 Feb 2026

Femeie sechestrată și bătută 3 zile de propriul soț. Fiul lor a sunat la 112
Autor: Iulia Horovei

violenta domestica agresata batuta Femeie agresată și sechestrată. Rol ilustrativ. Sursa foto: Unsplash

O femeie a fost sechestrată și agresată de propriu soț, în localitatea Roșiori de Vede, Teleorman, fiul acestora fiind cel care a alertat autoritățile.

Un caz șocant a avut loc în Roșiori de Vede, Teleorman. O femeie a fost sechestrată și agresată, timp de trei zile, de soțul său. Cel care a alertat polițiștii a fost chiar fiul celor doi. El le-a semnalat agenților că mama sa nu răspunde la telefon de câteva zile, lucru care a determinat autoritățile să înceapă cercetările.

Ajunși la locuința celor doi, polițiștii au constatat că femeia era ținută împotriva voinței sale și agresată, între 20-23 februarie, chiar de către soțul său.

Soțul agresor, arestat preventiv pentru 30 de zile 

Bărbatul în vârstă de 53 de ani a fost reținut inițial pentru 24 de ore, ca mai apoi să fie arestat preventiv pentru 30 de zile. El este cercetat pentru lipsire ilegală de libertate și violență în familie, potrivit Digi24.

Cercetările continuă în vederea stabilirii circumstanțelor în care a avut loc acest caz.

Citește și: Agresorii vor fi obligați la terapie psihologică sau internare și nu se vor mai putea angaja în şcoli, spitale sau centre de sport - proiecte în Parlament

violenta domestica
teleorman
rosiori de vede
agresiune
