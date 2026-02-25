Risc de inundații în mai multe județe din România, din cauza topirii zăpezii

Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa a demarat acţiuni de monitorizare a debitelor apelor, după ninsorile abundente şi topirea zăpezii, ţinând cont că la nivelul judeţului există şapte zone cu risc potenţial de inundaţii.

În urma celor două episoade în care la nivelul judeţului Buzău au fost înregistrate ninsori abundente, specialiştii ABA Buzău-Ialomiţa desfăşoară activităţi de monitorizare hidrologică, respectiv măsurători ale debitelor pe cursurile de apă.

Șapte zone cu risc potenţial semnificativ la inundaţii

"În bazinul hidrografic Buzău, pe teritoriul judeţului Buzău au fost identificate şi analizate în vederea planificării măsurilor de reducere a riscului la inundaţii şapte zone cu risc potenţial semnificativ la inundaţii: râul Buzău, aval confluenţă Caşoca Mare (în zona localităţilor Lunca Priporului, Nehoiaşu, Pătârlagele, Cislău, Bădila, Pârscov, Măgura, Unguriu, Săgeata, Găvăneşti, Berca, Pleşcoi, Săpoca, Cândeşti, Vipereşti), râul Bâsca Chiojdului, aval localitatea Bâsca Chiojdului (în zona localităţilor Bâsca Chiojdului, Chiojdu, Gura Bâscei, Valea Cătinei, Cătina, Bâscenii de Sus), râul Sărăţel, sector aval confluenţă Slănicel amonte localitate Policiori, râul Câlnău, aval localitatea Valea Salciei, Poşta Câlnău, Zărneşti, Racoviţeni, râul Comisoaia (amonte de localitatea Cuculeasa), râul Sărata, aval confluenţa Năianca, râul Bălăneasa (aval localitatea Tocileni)", a transmis ABA Buzău-Ialomiţa.

În lunile de iarnă, arată administraţia bazinală de apă, viiturile pot fi amplificate de efectul combinat al ploilor cu cedarea apei din stratul de zăpadă şi blocajele ce pot apărea din cauza formaţiunilor de gheaţă.

Un alt factor care contribuie la sporirea riscului de viituri iarna îl reprezintă capacitatea diminuată de retenţie a apei pe care o au pădurile de foioase.

"În acest sens, ABA Buzău-Ialomiţa este pregătită în permanenţă pentru gestionarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase, astfel, pentru prevenirea şi diminuarea unor eventuale pagube produse de inundaţii, managementul situaţiilor de urgenţă se realizează prin: măsuri de îmbunătăţire a pregătirii pentru a reduce efectele adverse ale inundaţiilor, organizarea de exerciţii de simulare cu participarea tuturor instituţiilor judeţene cu atribuţii în managementul riscului la inundaţii, elaborarea în mod unitar a planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale, ce se elaborează pe judeţe, localităţi şi de către utilizatorii de apă potenţial poluatori, asigurarea resurselor umane şi financiare necesare gestionării în bune condiţii a situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, dotarea cu materiale şi mijloace de intervenţie operative împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi combaterea efectelor poluărilor accidentale", informează instituţia.

Întreţinerea cursurilor de apă şi mentenanţa lucrărilor hidrotehnice

Totodată, o serie de măsuri de protecţie pe care specialiştii le au în vedere vizează întreţinerea cursurilor de apă şi mentenanţa lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare.

"Anual, o comisie interdisciplinară formată din specialişti din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, AN Apele Române şi ABA Buzău-Ialomiţa verifică infrastructura de apărare, în special în punctele considerate critice la lucrări hidrotehnice. (...) De asemenea, anual, prin Programul de Gospodărire a Apelor se realizează lucrări de întreţinere şi reparaţii", subliniază sursa citată.

În contextul dat, ABA Buzău-Ialomiţa anunţă că a realizat demersuri pentru realizarea unor investiţii precum elaborarea unor studii de fezabilitate pentru proiectele de reducere a riscului la inundaţii în bazinul hidrografic, aval şi amonte de acumularea Siriu, conform Agerpres.

