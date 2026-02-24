Protest al profesorilor la Palatul Cotroceni: Sindicatele din învățământ resping măsurile Guvernului

Potrivit informaţiilor transmise de Primăria Capitalei, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater” vor organiza, miercuri, o adunare publică pentru a atrage atenţia asupra faptului că salariaţii din educaţie nu sunt de acord cu măsurile politice luate pentru diminuarea deficitului bugetar, pe motiv că influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice.

Acţiunea are loc între orele 11:30 - 14:00, pe trotuarul adiacent Statuii Leu din Bulevardul Geniului.

S-a anunţat participarea a 500 de persoane.

Municipalitatea a transmis că protestul nu va afecta traficul rutier şi pietonal în zonă, notează Agerpres.