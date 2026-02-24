€ 5.0954
Stiri

DCNews Stiri Protest al profesorilor la Palatul Cotroceni: Sindicatele din învățământ resping măsurile Guvernului
Data publicării: 12:52 24 Feb 2026

Protest al profesorilor la Palatul Cotroceni: Sindicatele din învățământ resping măsurile Guvernului
Autor: Iulia Horovei

sindicate protest invatamant profesori Protest al salariaților din Educație. Sursa foto: Agerpres/ foto din 08.09.2025

Sindicatele din învăţământ organizează, miercuri, 25 februarie un protest, în faţa Palatului Cotroceni, pentru a atrage atenţia asupra faptului că salariaţii din educaţie nu sunt de acord cu măsurile politice luate pentru diminuarea deficitului bugetar.

Potrivit informaţiilor transmise de Primăria Capitalei, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater” vor organiza, miercuri, o adunare publică pentru a atrage atenţia asupra faptului că salariaţii din educaţie nu sunt de acord cu măsurile politice luate pentru diminuarea deficitului bugetar, pe motiv că influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice.

Acţiunea are loc între orele 11:30 - 14:00, pe trotuarul adiacent Statuii Leu din Bulevardul Geniului.

S-a anunţat participarea a 500 de persoane.

Municipalitatea a transmis că protestul nu va afecta traficul rutier şi pietonal în zonă, notează Agerpres.

protest
palatul cotroceni
profesori
invatamant
