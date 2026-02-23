€ 5.0968
Stiri

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Examenele naționale – simulări, subiecte, noutăți. Prof. Bogdan Cristescu, la DC Edu - Video
Data publicării: 13:17 23 Feb 2026

Examenele naționale – simulări, subiecte, noutăți. Prof. Bogdan Cristescu, la DC Edu - Video
Autor: Gabriela Ungureanu

imagine cu un copil care scrie la examen La DC Edu afli totul despre examenele naționale și nu numai. Foto: Pixabay

Prof. Bogdan Cristescu, Director General, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, Ministerul Educației și Cercetării, revine la emisiunea DC Edu.

Luni, 23 februarie 2026, prof. Bogdan Cristescu, Director General, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, Ministerul Educației și Cercetării, este invitatul lui Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.

Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:

  • Noile programe școlare. Ce aduc nou în viziune și conținut?
  • Programa de limba și literatura română – dezbateri și polemici
  • Noile manuale școlare. Când vor fi la dispoziția școlii?
  • Examenele naționale – simulări, subiecte, noutăți
  • Cadrele didactice – programe de formare
  • Calitatea educației, prin prisma nivelului elevilor
  • Analfabetism funcțional și alfabetizare
  • Măsuri pentru creșterea calității educației
  • Ce fel de școală vrem să avem?
  • Educația în Era Inteligenței Artificiale
  • Prioritățile educației

Emisiunea va fi transmisă luni, 23 februarie 2026, de la ora 20:00, pe DC News și DC News TV, atât pe Facebook, cât şi pe Youtube. 

Rămâneţi alături de noi! 

Bogdan Cristescu
sorin ivan
DC EDU
