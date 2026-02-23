Examenele naționale – simulări, subiecte, noutăți. Prof. Bogdan Cristescu, la DC Edu - Video

Luni, 23 februarie 2026, prof. Bogdan Cristescu, Director General, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, Ministerul Educației și Cercetării, este invitatul lui Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.

Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:

Noile programe școlare. Ce aduc nou în viziune și conținut?

Programa de limba și literatura română – dezbateri și polemici

Noile manuale școlare. Când vor fi la dispoziția școlii?

Examenele naționale – simulări, subiecte, noutăți

Cadrele didactice – programe de formare

Calitatea educației, prin prisma nivelului elevilor

Analfabetism funcțional și alfabetizare

Măsuri pentru creșterea calității educației

Ce fel de școală vrem să avem?

Educația în Era Inteligenței Artificiale

Prioritățile educației

Emisiunea va fi transmisă luni, 23 februarie 2026, de la ora 20:00, pe DC News și DC News TV, atât pe Facebook, cât şi pe Youtube.

Rămâneţi alături de noi!