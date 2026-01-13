Școala din România vs. școala din Miami: două sisteme, două lumi în care învață copiii. Prof. Claudia Chiru, la Părinți Prezenți / VIDEO

În România, un profesor predă cel puțin 20 de ore pe săptămână la clasă, aceasta fiind norma didactică standard. Dincolo de aceste ore se adună planificări, corectări, evaluări, ședințe, rapoarte, birocrație. Salariile rămân printre cele mai mici din Uniunea Europeană raportat la responsabilitate, iar clasele ajung frecvent la peste 25 de copii.

În acest sistem educațional românesc, profesorul trebuie să predea, să evalueze, să mențină disciplina și să gestioneze emoții, conflicte și așteptări, fără sprijin.

Vorbim astăzi cu profesoara pentru învățământul primar Claudia Chiru, care a văzut un alt model de școală în Miami, într-un schimb de experiență.

Discutăm despre ce fac diferit profesorii americani și ce ar putea fi adaptat realist în școlile din România pentru copiii noștri.

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre:

Prima impresia despre școala din Miami

Norma didactică din Miami

Salariul și respectul pentru meserie

Birocrația din sistemul educațional românesc vs. sistemul american

Elevul din America, ce învață diferit față de elevul din România

Atmosfera din școală, ceva ce nu apare în programe

Ce putem lua de la americani, fără să idealizăm

