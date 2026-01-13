€ 5.0896
|
$ 4.3626
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3626
 
DCNews Stiri Interviuri DCNews Școala din România vs. școala din Miami: două sisteme, două lumi în care învață copiii. Prof. Claudia Chiru, la Părinți Prezenți / VIDEO
Data actualizării: 15:23 13 Ian 2026 | Data publicării: 15:09 13 Ian 2026

Școala din România vs. școala din Miami: două sisteme, două lumi în care învață copiii. Prof. Claudia Chiru, la Părinți Prezenți / VIDEO

Școala din România vs. școala din Miami două sisteme, două lumi în care învață copiii. Prof. Claudia Chiru, la Părinți Prezenți VIDEO

În cadrul emisiunii Părinți Prezenți, realizată de redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc, de marți, 13 ianuarie, începând cu ora 20:00, pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV, vom vorbi despre ce fac diferit profesorii americani și ce ar putea fi adaptat realist în școlile din România pentru copiii noștri, alături de profesoara pentru învățământul primar Claudia Chiru care a văzut un alt model de școală în Miami, într-un schimb de experiență.

 

În România, un profesor predă cel puțin 20 de ore pe săptămână la clasă, aceasta fiind norma didactică standard. Dincolo de aceste ore se adună planificări, corectări, evaluări, ședințe, rapoarte, birocrație. Salariile rămân printre cele mai mici din Uniunea Europeană raportat la responsabilitate, iar clasele ajung frecvent la peste 25 de copii. 

În acest sistem educațional românesc, profesorul trebuie să predea, să evalueze, să mențină disciplina și să gestioneze emoții, conflicte și așteptări, fără sprijin. 

Vorbim astăzi cu profesoara pentru învățământul primar Claudia Chiru, care a văzut un alt model de școală în Miami, într-un schimb de experiență. 

Discutăm despre ce fac diferit profesorii americani și ce ar putea fi adaptat realist în școlile din România pentru copiii noștri.

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre:

Prima impresia despre școala din Miami 

Norma didactică din Miami 

Salariul și respectul pentru meserie 

Birocrația din sistemul educațional românesc vs. sistemul american 

Elevul din America, ce învață diferit față de elevul din România

Atmosfera din școală, ceva ce nu apare în programe

Ce putem lua de la americani, fără să idealizăm

Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 13 ianuarie, începând cu ora 20:00! Emisiunea fi transmisă pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV!

---------------------------------------------------------------------------------

Pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente și relevante informații despre o creștere conștientă a copilului, vă invităm să vă abonați la notificările site-ului nostru, www.parintisipitici.ro, și să ne urmăriți pe canalele noastre de social media.

Dacă apreciați emisiunea noastră Părinți Prezenți, vă rugăm să o distribuiți mai departe și să o împărtășiți cu prietenii și familia voastră.

Vă mulțumim pentru implicare și pentru că sunteți alături de noi în călătoria spre o creștere conștientă și armonioasă a copiilor.

YouTube: https://www.youtube.com/@parintisipitici                                                                          

YouTube: https://www.youtube.com/@dcnewsromania                                                                                                                                  

Suntem prezenți și pe rețelele de socializare:

Facebook: https://www.facebook.com/parintisipitici                                                                         

Facebook: https://www.facebook.com/dcnews.ro                                                                                               

Facebook: https://www.facebook.com/dcnewstv                                                                                

Instagram: https://www.instagram.com/parintisipiticiro                                                                                                 

TikTok: https://www.tiktok.com/@parintisipitici.ro                                                                        

Threads: https://www.threads.net/@parintisipiticiro                                                                    

Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va8DkdgADTONrCn9kA34                                                            

Grup Facebook: https://www.facebook.com/groups/1823716091455954   

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Julio Iglesias, acuzat de viol de două foste angajate
Publicat acum 14 minute
Ambasadorul Republicii Moldova la București, precizări despre reunirea cu România
Publicat acum 28 minute
Ilie Bolojan preia interimatul la Ministerul Educației, după revocarea lui Daniel David
Publicat acum 40 minute
Trump, către iranieni: „Preluați instituțiile!”
Publicat acum 40 minute
Wizz Air accelerează extinderea în România: noi destinații și servicii mai bune pentru pasageri
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Ian 2026
Cinci capete umane, găsite pe plajă, alături de un mesaj de amenințare. Poliția face cercetări
Publicat acum 21 ore si 37 minute
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 4 ore si 51 minute
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Publicat acum 21 ore si 3 minute
PRO TV anunță despărțirea de „La Măruță”. Prima reacție a lui Cătălin Măruță
Publicat pe 11 Ian 2026
Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close