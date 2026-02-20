Fenomenul Lolita și "bătaia" dintre Tom Cruise și Brad Pitt, analizate de Bogdan Ficeac la DC NEWS - Video

Bogdan Ficeac, scenarist, scriitor și jurnalist român, este invitatul jurnalistului Val Vâlcu la interviurile DC News, sâmbătă, 21 februarie.

Cei doi vor discuta, printre altele, despre fenomenul care zguduie industria divertismentului: Inteligența Artificală și viitorul creației.

De la scandalul viral generat de "bătaia" dintre Tom Cruise și Brad Pitt realizată cu AI, până la artiști virtuali care strâng milioane de vizualizări, precum este Lolita Cercel, analizăm cum tehnologia schimbă regulile jocului. Oare de ce încă prind escrocheriile online și ce spune asta despre public?

În plus, cei doi vor analiza și cum ar mai putea concura un actor tânăr cu legende precum Toma Caragiu sau Jean Constantin dacă tehnologia i-ar putea readuce pe scenă. Nu ratați o discuție despre viitorul care deja a început.

Interviul poate fi urmărit sâmbătă, 21 februarie, începând cu ora 14:00, pe DC NEWS și DC NEWS TV.