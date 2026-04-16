Lună Nouă în Berbec, 17 aprilie 2026. Astrologul DCNews, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO

Pe 17 aprilie se va petrece unul dintre cele mai speciale evenimente astrologice din 2026! Este vorba de Luna Nouă din semnul Berbecului.

Acum, după cum știm, avem în fiecare an o Lună Nouă în Berbec. Adică Soarele și Luna se întâlnesc la același grad, în acest semn. Dar, în 2026, lucrurile stau diferit. Pentru că vom avea, de fapt, un super stellium în Berbec! Pe lângă luminători, se mai află Mercur, Marte, Saturn, Neptun și Chiron.

Citește și Fazele Lunii în 2026. Calendar complet și recomandări. Când e Lună Plină și ce trebuie să faci

Soarele revine în Berbec o dată pe an.

Luna revine în Berbec la fiecare aproximativ 28 zile.

Mercur revine într-un semn cam la un an.

Marte revine în același semn zodiacal la aproximativ doi ani.

Saturn are nevoie de aproximativ 29 de ani pentru a se reîntoarce în fiecare semn zodiacal.

Neptun se întoarce în același semn la 165 de ani.

Iar Chiron are o orbită de aproximativ 51 de ani.

Deci, probabilitatea ca această configurație astrologică să se repete este foarte rară.

Orice Lună Nouă presupune un nou început, iar arhetipul Berbecului iubește prospețimea și curajul.

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații despre acest eveniment, în cadrul a două emisiuni DCNews(Youtube și Facebook), ce vor fi difuzate după cum urmează:

Joi, 16 aprilie, de la ora 15.00, emisiune despre influența generală a Lunii Noi din Berbec.

Joi, 16 aprilie, de la ora 20.00, emisiune cu previziuni pentru fiecare zodie.