DCNews Stiri Interviuri DCNews Lună Nouă în Berbec, 17 aprilie 2026. Astrologul DCNews, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
Data actualizării: 13:41 16 Apr 2026 | Data publicării: 13:26 16 Apr 2026

Lună Nouă în Berbec, 17 aprilie 2026. Astrologul DCNews, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, a realizat două emisiuni despre Luna Nouă din Berbec.

Pe 17 aprilie se va petrece unul dintre cele mai speciale evenimente astrologice din 2026! Este vorba de Luna Nouă din semnul Berbecului.

Acum, după cum știm, avem în fiecare an o Lună Nouă în Berbec. Adică Soarele și Luna se întâlnesc la același grad, în acest semn. Dar, în 2026, lucrurile stau diferit. Pentru că vom avea, de fapt, un super stellium în Berbec! Pe lângă luminători, se mai află Mercur, Marte, Saturn, Neptun și Chiron.

Citește și Fazele Lunii în 2026. Calendar complet și recomandări. Când e Lună Plină și ce trebuie să faci

Soarele revine în Berbec o dată pe an.

Luna revine în Berbec la fiecare aproximativ 28 zile.

Mercur revine într-un semn cam la un an.

Marte revine în același semn zodiacal la aproximativ doi ani.

Saturn are nevoie de aproximativ 29 de ani pentru a se reîntoarce în fiecare semn zodiacal.

Neptun se întoarce în același semn la 165 de ani.

Iar Chiron are o orbită de aproximativ 51 de ani.

Deci, probabilitatea ca această configurație astrologică să se repete este foarte rară.

Orice Lună Nouă presupune un nou început, iar arhetipul Berbecului iubește prospețimea și curajul. 

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații despre acest eveniment, în cadrul a două emisiuni DCNews(Youtube și Facebook), ce vor fi difuzate după cum urmează: 

Joi, 16 aprilie, de la ora 15.00, emisiune despre influența generală a Lunii Noi din Berbec. 

Joi, 16 aprilie, de la ora 20.00, emisiune cu previziuni pentru fiecare zodie. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Ciprian Ciucu, înainte de votul PSD: Veți da foc la țară, Bolojan nu va demisiona. Sunteți pe cale să provocați o criză politică din nimic
Publicat acum 34 minute
Ce se întâmplă cu negocierile SUA-Iran. Anunțul Pakistanului
Publicat acum 50 minute
Persoanele fizice, incluse pe "lista ruşinii" pentru obligaţii fiscale restante de cel puţin 1.200 de lei
Publicat acum 52 minute
Chirurgia robotică a genunchiului. Dr. Liviu Ojoga (SANADOR), la DC Medical și DC News
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Alzheimer: Medicamentele împotriva bolii 'nu le aduc pacienților nicio îmbunătățire semnificativă' (analiză)
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Ce s-a întâmplat la ultima ședință de Guvern înainte de votul PSD. Detalii din culise / video
Publicat acum 7 ore si 39 minute
Horoscop 16 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 51 minute
Péter Magyar face o schimbare care-l va deranja pe Orbán: Pleacă de la „mănăstire“
Publicat acum 3 ore si 40 minute
Șefa CCR explică anularea alegerilor. Simina Tănăsescu: Eu nu am televizor acasă
Publicat acum 6 ore si 40 minute
BANCUL ZILEI: Papagalul vorbitor
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
