DCNews Stiri Interviuri DCNews Radu Miruță: România riscă să piardă miliarde din SAFE din cauza crizei politice. Războiul din Guvern și dezvăluiri despre Armată, la DC News
Data actualizării: 20:49 22 Apr 2026 | Data publicării: 20:44 22 Apr 2026

Autor: DC News Team

Captură de ecran 2026-04-22 204330 Ministrul Radu Miruță, la „Ce se întâmplă?”, alături de Răzvan Dumitrescu și Tudor Curtifan

Ministrul Apărării, Radu Miruță, vine la interviurile DC NEWS.

Radu Miruță este invitatul jurnalistului Răzvan Dumitrescu în cadrul noii ediții a emisiunii „Ce se întâmplă?” de la DC NEWS. Discuției i se va alătura și Tudor Curtifan, redactor-șef DefenseRomania.

Emisiunea poate fi urmărită joi, 23 aprilie 2026, de la ora 12:00, pe DC News și DC News TV, atât pe Facebook, cât și pe YouTube.

În cadrul acestui interviu, ministrul Apărării, Radu Miruță, va analiza impactul deciziei PSD de a retrage sprijinul politic acordat premierului Ilie Bolojan, impacul asupra stabilității Guvernului României și va oferi detalii esențiale despre gestionarea celor trei crize suprapuse care amenință ritmul investițiilor în sectorul de apărare. Discuția va aborda critic programele de înzestrare, precum inițiativa SAFE, unde se va aborda balanța dintre achizițiile externe masive și capacitatea redusă de producție internă.

Radu Miruță va oferi informații exclusive despre stadiul celor mai importante contracte militare și va aborda și acuzațiile recente privind procedurile de achiziție. Nu în ultimul rând, ministrul va evalua coeziunea NATO în contextul declarațiilor controversate ale lui Donald Trump, oferind o perspectivă strategică asupra securității naționale și aliate într-un moment de maximă incertitudine geopolitică.

