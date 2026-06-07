Spitalele din România, o realitate a inegalităților. Cătălin Cîrstoiu: "Avem două lumi paralele în medicină" 

Medicul Cătălin Cîrstoiu, manager al Spitalului Universitar de Urgență București, a explicat pe larg motivele pentru care consideră că medicina românească este profund divizată în acest moment. Iată mesajul său integral:

„De ce am spus ca Romania are azi in medicina doua lumi paralele?

Cateva explicatii ..

Romania are azi circa 600 de spitale, 360 publice, restul private. Nu putem separa cele doua sisteme, sunt realitate vie. Numai ca spitalele private au 10% din numarul total de paturi. Toate spitalele furnizeaza servicii, ingrijiri medicale. Aici intervine evaluarea corecta a finantarii, contractarea de servicii, reguli unitare.

2. Sunt spitale publice care au un numar mare de paturi, dar nu au medici si alte spitale publice, cele mari, din orase mari, sufocate real de afluxul pacientilor. Acestea par suprapopulate cu personal medical, pentru ca sunt atractive. In realitate, nu e asa… si aici sunt probleme, generate de infrastructura veche si neadaptata.

3. Sunt spitale mari care au nevoie de echipamente pentru ca aparatura pe care o detin e suprautilizata, in alte spitale sunt echipamente neutilizate sau putin utilizate pentru ca nu are cine sa le foloseasca.

4. Sunt medici care muncesc, au numar mare de pacienti si sunt medici care doar vin la spital. Iau toti acelasi salariu…

5. Sunt spitale in care vezi materiale sanitare de calitate exceptionala, dar prea putini pacienti. In altele, cu multi pacienti, abia ajung materialele sanitare.

6. Sunt spitale mari in care asistentele medicale sunt epuizate, spitale in care abia daca exista asistente, altele in care asistente sunt suficiente, dar nu sunt medici si pacienti.

7. Sunt spitale modernizate, dar sunt spitale in care imaginea e deplorabila. Dar cam toate au un numitor comun: imaginea heterogena a infrastructurii.

8. Sunt zone in care acoperirea cu medici de familie e satisfacatoare, dar sunt zone in care populatia nu are acces la medici de familie.

9. In orasele mari, centre universitare se fac programe de preventie, dar ele nu ajung in sate si catune.

10. Sunt spitale spre care pacientii vin natural, dar sunt spitale din care pacientii pleaca in mod natural.

Si asa am putea continua la nesfarsit…

Consecinta:

Romania are cea mai mare rata europeana de mortalitate care ar putea fi evitata. Noi traim in medie mai putin decat cetatenii din alte state europene.

Toate acestea trebuie sa aiba o solutie candva!” a transmis Cătălin Cîrstoiu.

Candidatura lui Cătălin Cîrstoiu la primăria București, oprită prematur

Cătălin Cîrstoiu a fost candidatul propus inițial pentru Primăria Generală a Capitalei, profilul său de manager performant și profesionist de top fiind considerat o opțiune excelentă pentru administrarea Bucureștiului. Cu un program solid și o viziune clară inclusiv pentru spitalele bucureștene, Cîrstoiu a fost validat rapid de electorat drept un candidat foarte bun.

Cătălin Cîrstoiu a fost desemnat oficial pe 19 martie 2024 drept candidat comun al alianței PSD-PNL. Decizia a venit după săptămâni de blocaj în interiorul coaliției de guvernare, condusă de Marcel Ciolacu (PSD) și Nicolae Ciucă (PNL). Cele două partide nu reușeau să cadă de acord asupra unui candidat politic propriu (PSD o dorea pe Gabriela Firea, în timp ce PNL refuza să o susțină).

În acest context, profilul lui Cîrstoiu, manager al Spitalului Universitar de Urgență București și decan al Facultății de Medicină, a fost văzut ca o variantă excelentă. El venea cu imaginea unui profesionist capabil să atragă electoratul moderat și să ofere o alternativă la Nicușor Dan și Cristian Popescu Piedone.

În interviurile acordate ulterior retragerii, Cătălin Cîrstoiu a confirmat public sentimentul profund de trădare și sabotaj din partea celor care l-au convins să candideze. Medicul a explicat că decizia de a intra în politică nu i-a aparținut, ci a cedat la insistențele liderilor coaliției, care ulterior l-au abandonat.