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DCNews Stiri Medic rezident, găsit mort la o toaletă a spitalului Floreasca

Medic rezident, găsit mort la o toaletă a spitalului Floreasca

Autor: Bogdan Bolojan
Data publicării: 07 Iun 2026
cum-s-a-numit-prima-data-politia-romana--de-ce-luminile-girofarurilor-au-culorile-albastru-si-rosu_56072000 Sursa foto: Facebook Poliția Română
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Un medic rezident în anul V a fost găsit decedat, sâmbătă după-amiază, într-o toaletă a Spitalului Clinic de Urgență Floreasca din București. Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, cadrul medical intrase în gardă încă de dimineață.

Alarma a fost dată de colegii săi, care l-au descoperit inconștient în incinta spitalului. Personalul medical a intervenit imediat și a început manevrele de resuscitare, însă eforturile au fost zadarnice, medicii fiind nevoiți să constate decesul.

Conform informațiilor preliminare, una dintre ipotezele luate în calcul este aceea a unei supradoze autoadministrate. Deocamdată, circumstanțele exacte ale morții nu au fost stabilite oficial, iar cauza decesului urmează să fie clarificată în urma anchetei și a procedurilor medico-legale.

Surse apropiate cazului susțin că medicul nu era cunoscut ca având probleme disciplinare și era apreciat de colegi pentru activitatea sa profesională.

Colegii au încercat să îl salveze

Momentul descoperirii a provocat un șoc în rândul personalului medical din unitatea sanitară. Colegii au intervenit imediat pentru acordarea primului ajutor și au efectuat manevre de resuscitare, însă fără rezultat.

Potrivit informațiilor disponibile, medicul avea doi copii foarte mici, ambii cu vârste de până la trei ani. Vestea morții sale a stârnit emoție atât în rândul colegilor, cât și al celor care l-au cunoscut.

În prezent, autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia. Reprezentanții instituțiilor competente nu au transmis deocamdată un punct de vedere oficial privind concluziile preliminare ale anchetei.

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