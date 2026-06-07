Controverse la Roland Garros. Ce se întâmplă cu fanii care au cumpărat bilete pentru semifinala anulată din cauza unui virus

Deţinătorii de bilete pentru a doua semifinală masculină de simplu de la Roland Garros, anulată vineri în urma retragerii de ultim moment a lui Matteo Arnaldi, vor avea acces prioritar la biletele pentru ediţia a Grand Slam-ului parizian din 2027, au anunţat duminică organizatorii turneului, conform AFP.

Semifinala dintre Matteo Arnaldi - Flavio Cobolli, anulată din caua unui virus

Matteo Arnaldi (104 ATP) urma să-l înfrunte în semifinale pe compatriotul său Flavio Cobolli (locul 14 mondial), dar s-a retras cu puţin timp înainte de meci din cauza unui virus, conform unui comunicat al Federaţiei Franceze de Tenis (FFT), care organizează Roland-Garros.

Apoi, FFT a indicat că deţinătorii de bilete vor primi rambursări integrale. Duminică, Gilles Moretton, preşedintele celei de-a doua mari federaţii sportive din Franţa, a specificat că deţinătorii de bilete vor avea acces prioritar la vânzarea de bilete pentru ediţia din 2027.

Se așteaptă un nou record de prezență la Roland Garros

Cu doar câteva ore înainte de finala dintre Flavio Cobolli și numărul 3 mondial, Alexander Zverev, şeful FFT a indicat, totodată, că organizatorii se aşteaptă la un nou record de prezenţă la Roland-Garros.

După o prezenţă de 687.249 de fani la Roland Garros în 2025, Moretton a spus că pragul de 727.000 de spectatori va fi depăşit în anul 2026, având în vedere spectatorii care au achiziţionat bilete pentru finala masculină programată duminică, la 16:00 (ora României).

Amintim că la feminin jucătoarea rusă de tenis Mirra Andreeva a câştigat turneul de la Roland Garros 2026, primul său titlu de Mare Şlem, sâmbătă, la Paris. Mira Andreeva a învins-o în finală pe jucătoarea din Polonia Maja Chwalinska în două seturi, cu 6-3, 6-2.