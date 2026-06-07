Controverse la Roland Garros. Ce se întâmplă cu fanii care au cumpărat bilete pentru semifinala anulată din cauza unui virus

S-a aflat ce se întâmplă cu fanii care au cumpărat bilete pentru a urmări semifinala anulată de la Roland Garros 2026, ce ar fi trebuit să se dispute între italienii Matteo Arnaldi și Flavio Cobolli.
Deţinătorii de bilete pentru a doua semifinală masculină de simplu de la Roland Garros, anulată vineri în urma retragerii de ultim moment a lui Matteo Arnaldi, vor avea acces prioritar la biletele pentru ediţia a Grand Slam-ului parizian din 2027, au anunţat duminică organizatorii turneului, conform AFP.
Matteo Arnaldi (104 ATP) urma să-l înfrunte în semifinale pe compatriotul său Flavio Cobolli (locul 14 mondial), dar s-a retras cu puţin timp înainte de meci din cauza unui virus, conform unui comunicat al Federaţiei Franceze de Tenis (FFT), care organizează Roland-Garros.
Apoi, FFT a indicat că deţinătorii de bilete vor primi rambursări integrale. Duminică, Gilles Moretton, preşedintele celei de-a doua mari federaţii sportive din Franţa, a specificat că deţinătorii de bilete vor avea acces prioritar la vânzarea de bilete pentru ediţia din 2027.
Cu doar câteva ore înainte de finala dintre Flavio Cobolli și numărul 3 mondial, Alexander Zverev, şeful FFT a indicat, totodată, că organizatorii se aşteaptă la un nou record de prezenţă la Roland-Garros.
După o prezenţă de 687.249 de fani la Roland Garros în 2025, Moretton a spus că pragul de 727.000 de spectatori va fi depăşit în anul 2026, având în vedere spectatorii care au achiziţionat bilete pentru finala masculină programată duminică, la 16:00 (ora României).
Amintim că la feminin jucătoarea rusă de tenis Mirra Andreeva a câştigat turneul de la Roland Garros 2026, primul său titlu de Mare Şlem, sâmbătă, la Paris. Mira Andreeva a învins-o în finală pe jucătoarea din Polonia Maja Chwalinska în două seturi, cu 6-3, 6-2.
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de Anca Murgoci
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