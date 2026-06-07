Alexander Zverev - Flavio Cobolli, finala masculină de la Roland Garros 2026, se dispută duminică

Alexander Zverev și Flavio Cobolli dispută, duminică, de la ora 16:00, în marea finală de la Roland Garros 2026!

Alexander Zverev (locul 3 ATP) poate să de-a marea lovitură în absența lui Carlos Alcaraz, accidentat la încheietură, dar și eliminările suferite de Novak Djokovic și Jannik Sinner. Astfel, Zverev are mari șanse să câștige Roland Garros 2026 și să-și treacă în palmares primul turneu câștigat de Grand Slam.

Alexander Zverev și Flavio Cobolli, în finala Roland Garros 2026

Alexander Zverev i-a învins, la Roland Garros 2026, pe Benjamin Bonzi, Tomas Machac, Quentin Halys, Jesper De Jong, Rafael Jodar și Jakub Mensik.

Flavio Cobolli i-a învins pe Andrea Pellegrino, Yibing Wu, Learner Tien și Zachary Svajda și pe Felix Auger-Aliassime.

De asemenea, în semifinale nici măcar nu a trebuit să joace, după ce Matteo Arnaldi s-a retras înaintea meciului.

Mira Andreeva, campioana de la Roland Garros 2026 la feminin

Mira Andreeva, în vârstă de 19 ani, locul 8 WTA, a câştigat turneul de la Roland Garros 2026, primul său titlu de Grand Slam, după ce a învins-o în finală pe Maja Chwalinska, în vârstă de 24 de ani, locul 114 mondial, în două seturi, scor 6-3, 6-2, într-o partidă care a durat o oră și 23 de minute.