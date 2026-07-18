Cupa Mondială. Decizia Comitetului Olimpic Internațional, după ce Gianni Infantino a ascultat cererea lui Trump și a anulat cartonașul roșu pentru Balogun

Președintele FIFA, Gianni Infantino (d) și președintele american Donald Trump (d). Sursa foto: Agerpres

Gianni Infantino este pe cale să scape de orice sancțiune din partea Comitetului Internațional Olimpic (CIO), după scandalul izbucnit în urma suspendării pedepsei aplicate atacantului american Folarin Balogun. Deși o organizație pentru drepturile omului a acuzat că președintele FIFA a încălcat regulile de neutralitate politică în urma discuțiilor cu Donald Trump, surse din cadrul CIO susțin că este puțin probabil să fie deschisă o investigație oficială.

Organizația pentru drepturile omului FairSquare a depus o plângere oficială la Comitetul Internațional Olimpic în care susținea că Gianni Infantino a încălcat principiul neutralității politice prevăzut în Carta Olimpică.

Controversa a izbucnit după ce Donald Trump a dezvăluit că l-a contactat pe președintele FIFA și i-a cerut să reanalizeze suspendarea lui Folarin Balogun, eliminat și suspendat pentru partida dintre Statele Unite și Belgia din optimile Cupei Mondiale.

Ulterior, Comisia de Disciplină a FIFA a luat o decizie fără precedent și a suspendat pentru 12 luni aplicarea sancțiunii, ceea ce i-a permis lui Balogun să evolueze în continuarea turneului.

CIO evită un conflict cu FIFA

Gianni Infantino respinge acuzațiile, iar surse din CIO afirmă că instituția nu intenționează să intervină în modul în care o federație internațională își aplică propriile regulamente, atât timp cât procedurile interne nu au fost epuizate.

Potrivit acelorași surse, relația dintre CIO și FIFA s-a schimbat semnificativ în ultimii ani. FIFA a devenit un partener tot mai important din punct de vedere comercial și al audienței, iar apropierea Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028 face și mai puțin probabilă o confruntare între cele două organizații.

Deși atât UEFA, cât și Federația Regală Belgiană de Fotbal au criticat dur decizia FIFA, niciuna dintre cele două organizații nu a depus o plângere la CIO.

Federația belgiană a anunțat inițial că analizează inclusiv posibilitatea unui apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, însă, potrivit surselor citate de The Guardian, este pregătită să renunțe la acest demers după eliminarea Belgiei din competiție.

Infantino își consolidează poziția în fruntea FIFA

În ciuda controversei, poziția lui Gianni Infantino la conducerea FIFA pare neafectată. Potrivit informațiilor publicate de The Guardian, peste 200 dintre cele 211 federații membre și-au exprimat deja sprijinul pentru candidatura sa la alegerile prezidențiale ale FIFA de anul viitor.

Și UEFA ar fi decis să nu escaladeze conflictul, deși a acuzat anterior FIFA că a afectat credibilitatea fotbalului și integritatea Cupei Mondiale prin suspendarea sancțiunii aplicate lui Folarin Balogun.