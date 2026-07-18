Cum au apărut oamenii care nu mai sunt necesari economiei, dar nici armatei. Osiceanu: "Este o clasă nou apărută"

Foto: Agerpres

Pentru cine nu știe sau nu a auzit de el, Yuval Noah Harari este unul dintre cei mai controversați și posibil influenți gânditori ai vremurilor noastre, istoric, filosof și profesor la Universitatea Ebraică din Ierusalim, autor al unor bestsellere precum „Sapiens”, „Homo Deus” și „21 de lecții pentru secolul XXI”. Adică un om cu carte, citit si promovat se spune de către mari personalități contemporane precum Barack Obama, Mark Zuckerberg și Klaus Schwab.

Una din teoriile sale afirmă ca pentru prima oara în istoria umanității, omenirea se confruntă cu apariția unei clase denumite inutile, aceea a oamenilor care nu mai sunt necesari nici pentru armată și nici pentru economie!

Această „clasă inutilă” nou apăruta este rezultatul direct al :

- procesului de automatizare masiva și generalizata a industriei

- sistemului generalizat al inteligenței artificiale care va înlocui majoritatea joburilor cognitive

- acțiunii algoritmilor care vor ști ce vrem înainte ca să știm noi ce vrem

Majoritatea oamenilor din aceasta “clasă inutilă “ nu vor mai avea nicio valoare economică sau militară pentru sistem, dar aceasta nu pentru că ar fi leneși sau fără un nivel de educație minimă, ci doar pentru că sistemele tehnologice și IA pur și simplu îi vor înlocui complet peste tot.

Transumanismul și umanitatea însăși

Multă lume vorbește despre această nouă doctrină și teorie filozofica numită transumanism dar puțini știu cu ce se mănâncă ca să spunem așa, ce presupune și mai ales ce repercusiuni directe și temporale induce ea.

Ca să văd cum o poate percepe, înțelege și mai ales adapta la ea am mers la baza ei adică fix la cei care ar fi primii intrați în această “clasă inutilă” cărora întâi le-am prezentat soluția transumanista a Venitul Minim Garantat (Universal Basic Income – UBI)

Acest UBI în teorie ar fi un venit oferit lunar tuturor cetățenilor, fără obligația de a munci, pentru a-și putea acoperi nevoile de bază stabilite de un algoritm AI.

Ideea la prima vedere pare evident utopica dar trebuie să știți ca deja a fost testată în Finlanda, Canada, India și Kenya. Legat însă de aceste testări ale teoriei menționate unii pot spune în contrapartidă ca și falansterul revolutionarilor utopici creat în România la Scaieni a testat fara succes teoria acelora la nivel micro, ca și chibuturile sunt prea puține în Israel pentru a fi o soluție economică reală, ca până și comunismul a fost un eșec la scară mondială etc.

Așa încât am întrebat circa o sută dintre posibilele viitoare victime ale AI-ului câteva lucruri simple bazate pe acest concept al UBI dar și pe cele pe care se spune ca Harari le-ar fi declarat într-un interviu al său: „Odată ce corpul uman devine complet cartografiat și editabil, oamenii vor fi tratați ca niște colecții de componente biologice – ficat, inimă, retină, ADN – ce pot fi înlocuite, optimizate sau eliminate”:

1. Ce va face el/ea fără un scop, o responsabilitate și un sens în viața date de educație, muncă, societate și familie dar “hrănit” artificial cu bani de UBI și divertisment digital de sistem?

2. Ce va alege el/ea să fie: co-creator al noului sistem bazat pe doar două clase a “inutililor controlați de algoritmi AI dar majoritari , sau cea minoritară a “elitelor tehnologice globale” (globaliștii de vârf) care crează și controlează algoritmii și tehnologia iar prin intermediul lor societatea însăși

3. El/ea va fi de acord să devină o bancă de organe ambulantă pentru folosința exclusivă a clasei minoritare?

4. Ce va alege el/ea dintre modelul actualei societati românești în care cel care învață, muncește și câștigă mai mult și mai bine decât majoritatea este taxat și impozitat mai mult tocmai pentru asta iar cel care în antiteză cu el nu învață, nu muncește, nu câștigă mai mult, etc în prezent și modelul propus al viitorului transumanist al lui Harari et comp în care va primi fără să facă nimic acest UBI ?

Pe această cale vă invit și pe dumneavoastră stimați cititori să încercați a răspunde acestor întrebări simple de mai sus în tihna casei și departe de lumea dezlănțuită de afară.

Puterea umană versus puterea AI-ului

Într-unul dintre articolele mele din timpul cursurilor școlii doctorale al Universității Valahia din Târgoviște, am prezentat o teorie proprie legată de securitatea informațiilor dintr-un proces de reenginering denumită Teoria Osiceanu

https://giks.valahia.ro/wp-content/uploads/2024/06/GIKS-2023-10-27.28-pag-312-342-Cezar-OSICEANU.pdf

Unul dintre aspectele analizate era legat de combaterea celebrei dogme a informațiilor care spune ca “cel mai puternic este cel care deține informația”.

În umila mea opinie, dogma a suferit astăzi grație AI-ului o transformare în sensul ca “cel mai puternic este astăzi cel care deține capacitatea de stocare a informației și nu cel care deține informația!”

Argumentația mea se bazează strict pe următoarele aspecte

1. Într-un ocean de informații zilnice cu care individul este “bombardat” o informație nu poate fi folosită pe moment ci va trebui a fi stocată undeva în vederea folosirii ei la momentul oportun

2. De la informația primară până la locul stocării ei, aceasta suferă câte o modificare minimă la fiecare trecere a ei printr-un sistem uman sau de tip AI. Acest lucru se întâmplă și de la destocarea ei până la ultimul utilizator al acesteia.

3. Algoritmii AI au la bază modele umane de tipul transmisiei neuronale care folosește mecanisme de accelerare a transmiterii informației, de prelevare, sortare, stocare etc și acești algoritmi, încă, nu își pot crea modele proprii în afara celor umane ceea ce reprezintă și o breșă de securitate a sistemului.

De aceea afirmația lui Harari “Cine controlează datele, controlează viitorul” vine să certifice corectitudinea teoriei mele dar și să indice breșa de securitate din gândirea AI-ului indicată de mine mai sus.

Nu de alta dar o știre a zilelor noastre ne spune ca dacă ar fi trăit și scris astăzi operele lor nemuritoare, Shakespeare, Beethoven și alții ar fi fost acuzați de folosirea ….AI-ului!

Alege sau vei fi ..ales!



Oferta transumanista de împărțire a Omenirii în cele două clase mai sus menționate este evident inspirată din celebra sintagmă a lumii animale “mănâncă sau vei fi mâncat” !

Individul, în mod teoretic, ar avea opțiunea alegerii conștiente dar care trebuie să plece evident de la o informație primară pe care AI-ul nu i-o poate da încă, și pe care mama lui i-o dă la ieșirea din burta ei: el este OM și nu produs AI!

Educația individului va fi precum corabia lui Ulise între Scilla (cea de tip uman) și Caribda (cea de tip AI) iar Groapa Marianelor cu cei peste 10.000 metri adâncime ai ei va fi minusculă față de hăul existențial al lui, dintre legea sârmei la romani (legea este o sârmă peste care trec cei puternici, pe sub care trec cei șmecheri și de care se agață prostii care o respectă!) și opțiunile de posibilă apartenența la clasa minoritară a globaliștilor bazate pe calitățile lui proprii.