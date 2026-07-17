Comisia Europeană evită să explice blocada exporturilor de ovine și caprine din România. Georgiana Teodorescu: Revoltător! Fuge de răspundere

Europarlamentarul Georgiana Teodorescu trage un semnal de alarmă în urma unui răspuns oficial primit din partea Comisiei Europene. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Comisia Europeană refuză să răspundă la întrebările privind blocada exporturilor de ovine și caprine din România, dar confirmă oficial: „Virusul a circulat pe scară largă și nu s-au luat măsuri adecvate!”

Europarlamentarul Georgiana Teodorescu trage un semnal de alarmă deosebit de grav în urma răspunsului oficial primit din partea Comisiei Europene (prin comisarul Olivér Várhelyi) la întrebarea sa prioritară privind interzicerea completă a exporturilor de ovine și caprine românești. Comisia Europeană evită flagrant să explice de ce a aplicat o „sancțiune colectivă” la nivelul întregii țări în loc să permită regionalizarea, însă confirm un adevăr crunt: lipsa de reacție și ineficiența autorităților naționale în gestionarea pestei micilor rumegătoare au vulnerabilizat definitiv fermierii români.

Europarlamentarul Georgiana Teodorescu: Este revoltător! Comisia fuge de răspundere când vine vorba de blocarea abuzivă a unei întregi industrii

La întrebarea concretă a europarlamentarului Georgiana Teodorescu referitoare la motivele pentru care s-a ignorat posibilitatea zonării (regionalizării) în județele complet libere de boală, Comisia Europeană a ales să nu ofere un răspuns direct. În schimb, Executivul european subliniază explicit că decizia drastică a fost impusă deoarece rezultatele supravegherii arată că „virusul a circulat nedetectat pe scară largă în România în ultimele luni” și că restricțiile vor rămâne în vigoare până când România va pune în aplicare măsuri adecvate, inclusiv vaccinarea, care să dovedească absența virusului.

„Este revoltător! Comisia fuge de răspundere când vine vorba de blocarea abuzivă a unei întregi industrii de 11,87 milioane de animale, însă ne arată clar cu degetul: virusul a circulat în voie, nedetectat, pentru că la nivel național nu s-a făcut o supraveghere reală. Din cauza incompetenței în gestionarea focarelor și a incapacității de a izola boala la nivel local, zeci de mii de familii de crescători de animale plătesc astăzi prețul unei carantine economice naționale impuse de la Bruxelles până la sfârșitul anului”, declară europarlamentarul Georgiana Teodorescu.

Sprijinul pentru fiermieri depinde de o solicitare oficială a României

În ceea ce privește sprijinul financiar de urgență pentru fermierii afectați, răspunsul Comisiei Europene indică o lipsă acută de inițiativă din partea autorităților guvernamentale de la București. Sprijinul excepțional trebuie solicitat oficial de România: Comisia Europeană sugerează în mod direct că, pentru a adopta măsuri excepționale de compensare a pierderilor de pe piață cauzate de restricții, statul român are obligația de a depune o solicitare oficială în acest sens.

Executivul European mai precizează clar că autoritățile naționale au libertatea deplină și instrumentele legale de a folosi fondurile din Planul Național Strategic (PNS), în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC), pentru a sprijini investițiile destinate refacerii potențialului de producție agricolă (repopularea și refacerea șeptelului afectat de boală) sau pentru a introduce plăți de criză prin modificarea planului.

De asemenea, Comisia Europeană dă asigurări ferme că România poate acorda sprijin financiar direct fermierilor sub formă de ajutor de stat din bugetul național, respectând normele UE, în baza unei notificări prealabile transmise către Comisie.

"Un diagnostic dureros pentru zootehnia românească"

Fermierii români pot și trebuie să primească despăgubiri, însă acest lucru depinde exclusiv de dorința și capacitatea Guvernului României de a solicita oficial sprijinul de criză de la UE, de a reorienta fondurile europene din PNS și de a notifica ajutoarele de stat interne necesare.

„Mesajul Comisiei este, în esență, un diagnostic dureros pentru zootehnia românească: autoritățile europene au blocat complet exporturile pentru că nu au avut încredere în capacitatea Bucureștiului de a controla epidemia, iar acum ne spun că banii pentru salvarea fermierilor există, dar trebuie ca cineva din Guvernul României să aibă decența și competența de a-i cere oficial. Solicit public Ministerului Agriculturii și Guvernului să acționeze de urgență, să depună solicitările oficiale la Comisie și să activeze ajutoarele de stat. Nu ne putem permite să distrugem un sector strategic din cauza birocrației și a lipsei de reacție!”, a conchis Georgiana Teodorescu.